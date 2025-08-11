不要一直滑手機！烏龜頸年輕化 醫：小心脖子後面長出「富貴包」

每年暑假過後，神經外科門診都會湧現一批為數不小年輕族群，因頸部疼痛前來就醫。問診發現，不外乎暑假期間在家吹冷氣，長時間姿勢不良玩手遊、看漫畫所致，不少患者外觀明顯呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」姿勢，體態完全走樣，還有人脖子後面形成腫包，稱為「富貴包」或「頸部駝峰（(Dowager’s hump）」。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，衛福部健保署統計顯示，近年來頸椎椎間盤病變人數逐年上升，年齡不分老少，這與電子產品普及與重度使用密切相關，不只發病率上升，甚至呈現年輕化的趨勢，如今暑假已過一半了，年輕族群應多提高警覺。

鐘子超說，統計發現，現代人工作離不開電腦、上下班通勤眼睛緊盯手機螢幕、回家後繼續滑手機、看平板電腦，成為低頭族，且低頭時間長，是頸椎退化主因，現在人人一機在手，低頭不為日常，更內化成為生活習慣。

但長時間「低頭」，造成頸椎椎間盤壓力過大。鐘子超說，頸椎椎間盤病變成為現代社會文明病，除了導致劇烈疼痛外，甚至連日常活動都可能受限，雖然大多數頸部疼痛會自動緩解，但全球卻有超過三分之一的人面臨持續三個月以上的頸部疼痛，嚴重影響生活品質。

鐘子超指出，頸部疼痛大部分是頸部肌肉扭傷所致，也有一部分是頸椎結構退化。急性頸部疼痛通常由肌肉扭傷或肌腱損傷造成，可能源自於外力衝擊或不當姿勢，如落枕等。輕微拉傷應在數天內可自癒，通過冷熱敷、藥物及物理治療可以緩解。若疼痛持續超過兩周，則為慢性頸部疼痛，若出現以下四種情況，需進一步檢查找出病因。

一、頸部合併肩膀或手臂疼痛：可能因頸椎間盤突出或神經孔狹窄引起，症狀可能突然或逐漸惡化。通常採取保守療法，如藥物和物理治療，若無改善可考慮手術。

二、姿勢不良造成疼痛：常由頸椎退化引起，會隨時間惡化，但大部分病患可用保守療法處理。

三、晨起或夜間疼痛：可能與頸椎關節退化有關，加上睡眠時姿勢不良或早起受寒，可能造成疼痛，60歲以上的長者較常發生，適合採用保守治療。

四、合併肢體不適：如疼痛延伸至上臂並伴隨活動不便，需檢查頸椎脊髓神經是否受壓。這類疼痛通常進展緩慢，保守療法有效，但在必要時可考慮手術。

鐘子超說，對於頸椎退化性關節炎引起的疼痛，首選保守治療，包括熱敷、止痛藥和物理治療，若經三個月以上仍無法改善神經症狀或持續性神經功能喪失，甚至疼痛明顯加劇，則建議進行手術治療，手術方法分為前方和後方開刀。

前方開刀適用於頸椎間盤突出、骨刺壓迫等，手術方式包括前融合術、椎間盤切除術、骨釘骨板固定或是人工椎間盤植入等，優點是傷口較小，恢復快。後方開刀則適用於後方病灶，如黃韌帶鈣化、關節老化，或是有問題的頸椎節數超過三節以上時，就可以考慮由後方來處理。手術的方式包括椎板切除術、椎板整型術、後融合術併骨釘骨板固定等，能達到更大減壓效果，但傷口較大，恢復期較長。

針對高危險的工作族群，包括長時間伏案的上班族、使用電腦螢幕、繪圖工作者等，由於這些職業工作者長時間採固定姿勢，且容易過度使用頸椎，因而造成職業傷害，需特別留意頸部健康保養。

首先，要避免不良姿勢，若人體頸部前屈超過20度或後仰超過5度，或過度扭轉的姿勢。頸部承受來自頭部重量的受力約5公斤，在力學作用下，頭部前傾彎曲角度每增加15度，頸椎所承受的壓力會增加5至7公斤，低頭角度達到60度時，頸椎所承受的壓力將高達5倍之多，等於一個小學四年級學生坐在肩膀上，久而久之將導致「烏龜頸」，不僅難看又影響頸椎健康。

另，也要避免頸、肩部長期固定姿勢，因為頸部肌肉一直處於緊繃狀態，影響局部血液循環，導致頸、肩部肌肉容易疲勞。臨床上有時會觀察到病患脖子後面形成一個腫包，這被稱為「富貴包」或「頸部駝峰」，成因為長期姿勢不良，頸胸椎交界處由於頭部的重量壓迫，讓上背部脊椎骨過度彎曲，導致周遭軟組織肌肉和筋膜發炎、沾黏，最後腫脹增厚成大腫包。

其次，養成固定的運動習慣，運動可以強化肌力、改善體能、增進呼吸功能、促進血液循環、增加骨質密度、增進睡眠品質並紓解壓力。運動的選擇以全身性有氧運動為佳，依照個人的身體狀況選擇散步、快走、游泳、 跑步等。

鐘子超呼籲，雖然慢性頸部疼痛多數會逐漸緩解，但若頸部疼痛出現神經學症狀，如手腳無力、感覺喪失或持續疼痛伴隨食慾不振、體重減輕、噁心等，請盡快就醫諮詢專科醫師，進一步檢查以釐清疼痛原因並正確治療，以免延誤病情，避免不可逆的傷害。 振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，頸部疼痛大部分是頸部肌肉扭傷所致，也有一部分是頸椎結構退化引起，但若出現四種情況，需進一步檢查找出病因。圖／振興醫院提供 振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，頸部疼痛大部分是頸部肌肉扭傷所致，但若已出現神經學症狀，需進一步檢查找出病因。圖／振興醫院提供

