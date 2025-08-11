快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

聽新聞
0:00 / 0:00

不要一直滑手機！烏龜頸年輕化 醫：小心脖子後面長出「富貴包」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
暑假期間，學生長時間姿勢不良玩手遊，外觀明顯呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」姿勢，體態完全走樣，嚴重時脖子後面還會形成一個腫包​，稱為「富貴包」或「頸部駝峰」(Dowager’s hump)，影響自信心與人際關係。。圖／聯合報系資料照片
暑假期間，學生長時間姿勢不良玩手遊，外觀明顯呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」姿勢，體態完全走樣，嚴重時脖子後面還會形成一個腫包​，稱為「富貴包」或「頸部駝峰」(Dowager’s hump)，影響自信心與人際關係。。圖／聯合報系資料照片

每年暑假過後，神經外科門診都會湧現一批為數不小年輕族群，因頸部疼痛前來就醫。問診發現，不外乎暑假期間在家吹冷氣，長時間姿勢不良玩手遊、看漫畫所致，不少患者外觀明顯呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」姿勢，體態完全走樣，還有人脖子後面形成腫包，稱為「富貴包」或「頸部駝峰（(Dowager’s hump）」。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，衛福部健保署統計顯示，近年來頸椎椎間盤病變人數逐年上升，年齡不分老少，這與電子產品普及與重度使用密切相關，不只發病率上升，甚至呈現年輕化的趨勢，如今暑假已過一半了，年輕族群應多提高警覺。

鐘子超說，統計發現，現代人工作離不開電腦、上下班通勤眼睛緊盯手機螢幕、回家後繼續滑手機、看平板電腦，成為低頭族，且低頭時間長，是頸椎退化主因，現在人人一機在手，低頭不為日常，更內化成為生活習慣。

但長時間「低頭」，造成頸椎椎間盤壓力過大。鐘子超說，頸椎椎間盤病變成為現代社會文明病，除了導致劇烈疼痛外，甚至連日常活動都可能受限，雖然大多數頸部疼痛會自動緩解，但全球卻有超過三分之一的人面臨持續三個月以上的頸部疼痛，嚴重影響生活品質。

鐘子超指出，頸部疼痛大部分是頸部肌肉扭傷所致，也有一部分是頸椎結構退化。急性頸部疼痛通常由肌肉扭傷或肌腱損傷造成，可能源自於外力衝擊或不當姿勢，如落枕等。輕微拉傷應在數天內可自癒，通過冷熱敷、藥物及物理治療可以緩解。若疼痛持續超過兩周，則為慢性頸部疼痛，若出現以下四種情況，需進一步檢查找出病因。

一、頸部合併肩膀或手臂疼痛：可能因頸椎間盤突出或神經孔狹窄引起，症狀可能突然或逐漸惡化。通常採取保守療法，如藥物和物理治療，若無改善可考慮手術

二、姿勢不良造成疼痛：常由頸椎退化引起，會隨時間惡化，但大部分病患可用保守療法處理。

三、晨起或夜間疼痛：可能與頸椎關節退化有關，加上睡眠時姿勢不良或早起受寒，可能造成疼痛，60歲以上的長者較常發生，適合採用保守治療。

四、合併肢體不適：如疼痛延伸至上臂並伴隨活動不便，需檢查頸椎脊髓神經是否受壓。這類疼痛通常進展緩慢，保守療法有效，但在必要時可考慮手術。

鐘子超說，對於頸椎退化性關節炎引起的疼痛，首選保守治療，包括熱敷、止痛藥和物理治療，若經三個月以上仍無法改善神經症狀或持續性神經功能喪失，甚至疼痛明顯加劇，則建議進行手術治療，手術方法分為前方和後方開刀。

前方開刀適用於頸椎間盤突出、骨刺壓迫等，手術方式包括前融合術、椎間盤切除術、骨釘骨板固定或是人工椎間盤植入等，優點是傷口較小，恢復快。後方開刀則適用於後方病灶，如黃韌帶鈣化、關節老化，或是有問題的頸椎節數超過三節以上時，就可以考慮由後方來處理。手術的方式包括椎板切除術、椎板整型術、後融合術併骨釘骨板固定等，能達到更大減壓效果，但傷口較大，恢復期較長。

針對高危險的工作族群，包括長時間伏案的上班族、使用電腦螢幕、繪圖工作者等，由於這些職業工作者長時間採固定姿勢，且容易過度使用頸椎，因而造成職業傷害，需特別留意頸部健康保養。

首先，要避免不良姿勢，若人體頸部前屈超過20度或後仰超過5度，或過度扭轉的姿勢。頸部承受來自頭部重量的受力約5公斤，在力學作用下，頭部前傾彎曲角度每增加15度，頸椎所承受的壓力會增加5至7公斤，低頭角度達到60度時，頸椎所承受的壓力將高達5倍之多，等於一個小學四年級學生坐在肩膀上，久而久之將導致「烏龜頸」，不僅難看又影響頸椎健康。

另，也要避免頸、肩部長期固定姿勢，因為頸部肌肉一直處於緊繃狀態，影響局部血液循環，導致頸、肩部肌肉容易疲勞。臨床上有時會觀察到病患脖子後面形成一個腫包，這被稱為「富貴包」或「頸部駝峰」，成因為長期姿勢不良，頸胸椎交界處由於頭部的重量壓迫，讓上背部脊椎骨過度彎曲，導致周遭軟組織肌肉和筋膜發炎、沾黏，最後腫脹增厚成大腫包。

其次，養成固定的運動習慣，運動可以強化肌力、改善體能、增進呼吸功能、促進血液循環、增加骨質密度、增進睡眠品質並紓解壓力。運動的選擇以全身性有氧運動為佳，依照個人的身體狀況選擇散步、快走、游泳、 跑步等。

鐘子超呼籲，雖然慢性頸部疼痛多數會逐漸緩解，但若頸部疼痛出現神經學症狀，如手腳無力、感覺喪失或持續疼痛伴隨食慾不振、體重減輕、噁心等，請盡快就醫諮詢專科醫師，進一步檢查以釐清疼痛原因並正確治療，以免延誤病情，避免不可逆的傷害。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，頸部疼痛大部分是頸部肌肉扭傷所致，也有一部分是頸椎結構退化引起，但若出現四種情況，需進一步檢查找出病因。圖／振興醫院提供
振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，頸部疼痛大部分是頸部肌肉扭傷所致，也有一部分是頸椎結構退化引起，但若出現四種情況，需進一步檢查找出病因。圖／振興醫院提供
振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，頸部疼痛大部分是頸部肌肉扭傷所致，但若已出現神經學症狀，需進一步檢查找出病因。圖／振興醫院提供
振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，頸部疼痛大部分是頸部肌肉扭傷所致，但若已出現神經學症狀，需進一步檢查找出病因。圖／振興醫院提供

運動 手術 椎間盤突出

延伸閱讀

美國昏迷女險遭活摘器官…捐贈組織逼醫生打嗎啡開刀 術前1反應救命

瘦成紙片人嚇壞大家！蕭亞軒「大腿細到剩骨頭」近況曝光惹哭粉絲

楊千霈一周暴瘦四公斤！小手術竟差點要她半條命

東京歌舞伎町27歲牛郎涉性侵女顧客！掐頸恐嚇：不脫衣就折斷手臂

相關新聞

賈新興：各國路徑估楊柳颱風登陸東台灣 明凌晨2時發海警上午11時陸警

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，根據最新資料...

楊柳颱風估周三午登陸花東傍晚離陸 氣象署今深夜到明天發海警陸警

中央氣象署預報員官欣平上午指出，楊柳颱風持續朝台灣前進，目前路徑收斂穩定，往西走朝台灣東海岸而來。接近台灣恐增為中颱，預...

楊柳颱風若登陸會有颱風假嗎？氣象粉專這樣說

根據中央氣象署今天凌晨2時最新資料顯示，楊柳颱風恐從花東登陸，周三風雨最劇烈，不少民眾關心會不會放颱風假。氣象粉專「台灣...

區間車突停駛路竹「乘客傻眼車廂黑一片」台鐵致歉了

台鐵昨晚11時一輛3288列次區間車，從岡山到路竹行駛到一半時突然斷電停駛，車廂內一片黑暗，但車廂內乘客依舊維持鎮靜的態...

不要一直滑手機！烏龜頸年輕化 醫：小心脖子後面長出「富貴包」

每年暑假過後，神經外科門診都會湧現一批為數不小年輕族群，因頸部疼痛前來就醫。問診發現，不外乎暑假期間在家吹冷氣，長時間姿...

這樣吃老得慢！大型研究證實 日式飲食幫細胞「逆齡」抗老化

吃什麼食物能夠減緩老化呢？營養師老辜發文，分享一項日本的研究，研究指出吃蔬菜、水果、海藻和納豆的「日式飲食」可以延緩生物老化的速度，也建議可以利用以上食材嘗試自己煮，讓身體能夠「舒服抗老」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。