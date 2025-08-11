颱風楊柳逼近 武陵農場8月12日下午起休園

吃什麼食物能夠減緩老化呢？營養師老辜發文，分享一項日本的研究，研究指出吃蔬菜、水果、海藻和納豆的「日式飲食」可以延緩生物老化的速度，也建議可以利用以上食材嘗試自己煮，讓身體能夠「舒服抗老」。

2025-08-11 11:52