颱風楊柳逼近 武陵農場8月12日下午起休園
武陵農場今天發布公告，依據國軍退除役官兵輔導委員會通知與颱風楊柳動態，農場將於明天下午5時起實施預警性休園；恢復開園將視天候與道路狀況，另行公告通知。
武陵農場表示，目前武陵農場園區天氣仍穩定、道路正常通行，但颱風期間山區易有風雨、落石等潛在風險，籲請大家務必留意安全。
此外，武陵農場說，農場於預警休園期間暫停對外開放，請遊客不要上山，已預約住宿或活動遊客，將另行通知相關處理事宜。至於恢復開園的時間，將視天候與道路狀況，另行公告通知。
