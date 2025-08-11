賈新興：各國路徑估楊柳颱風登陸東台灣 明凌晨2時發海警上午11時陸警

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
楊柳颱風各國預估路徑都會登陸台灣。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
楊柳颱風各國預估路徑都會登陸台灣。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，根據最新資料顯，楊柳颱風中心於周三（13日）中午前後有登陸花東交界至台東成功一帶機率，登陸地點方圓50公里留意風雨。預估明天凌晨2點有發布海警的機率，明天上午11點有發布陸警的機率。

賈新興指出，楊柳颱風今天有機會增強為中颱，各國預測楊柳颱風會登陸台灣，登陸點從宜花交界到台東成功都有，研判颱風中心周三中午前後有登陸花東交界至台東成功一帶機率，一登陸強度就減弱，周三晚間9時就離開。周三受楊柳颱風環流影響，降雨熱區從宜花交界至台東以及嘉義以南山區，登陸地點方圓50公里留意風雨，但仍需觀察今明兩天北側太平洋高壓增強趨勢。

賈新興說，颱風過後無明顯西南季風，未來10天除13日受颱風影響，其它時間大致午後有雷陣雨。

今起天氣，賈新興指出，明天清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，北北基宜花亦有零星短暫雨。周三受楊柳颱風環流影響，北北基、宜花東及嘉義以南有陣雨，宜花東亦有零星短暫雨，午後台中至雲林亦轉有局部短暫陣雨。

賈新興說，周四清晨雲林以南仍有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。周五清晨於台東至鵝鑾鼻沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南有零星短暫陣雨。 周六基隆至東北角有零星短暫雨，午後苗栗以南及花東有零星短暫陣雨。17日午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。

至於18日清晨嘉義以南有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，北北基宜花亦有零星短暫雨。19日清晨花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。20日清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

賈新興指出，楊柳颱風強度預計仍可能增強至中度颱風，各國路徑預估登陸東台灣機率高。仍需觀察今明兩天北側太平洋高壓增強趨勢，因其前方環境垂直風切大及捲入北方乾空氣，北側結構相對較差並仍有減弱的趨勢。

此外，今明兩天於日本鄰近日本海一帶旅遊民眾需留意天氣資訊。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

台東 賈新興 楊柳颱風

