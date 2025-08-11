雞胸肉真空包裝好安心？營養師示警恐養1害菌 「拆開即食」易中鏢

健身者常食用雞胸肉，主要是因為它高蛋白、低脂肪，有助於增肌減脂。營養師蔡正亮呼籲，真空包裝的雞胸肉雖然寫打開能食用，但也隱藏著被「肉毒桿菌」汙染的風險，比其他有害菌還要危險數十倍，建議：「最好還是經過加熱再食用」。

營養師蔡正亮在臉書發文，表示現在運動風潮和低GI飲食風氣崛起，許多人會選購便利商店貨架上各種口味的雞胸肉。他的一位朋友就喜歡吃，並且認為是「真空包裝」所以絕對安全；朋友也知道加熱後比較好吃，但因為擔心加熱後沒立刻吃完會壞掉，加上包裝袋上寫「打開即可食用」，所以一直是冷著吃。

蔡正亮透露，朋友的答案對了一半，真空包裝的確可以隔絕空氣，減少細菌入侵，但有種自然界的菌叫「肉毒桿菌」，其特性就是不愛空氣、不耐酸，卻很怕熱，雖然真空包裝寫打開即可食用，但加工過程中，如果疏忽導致汙染，可能就有潛在風險。

蔡正亮表示，面對肉毒桿菌，自保才是正解，肉毒桿菌會產生休眠的孢子，更容易藏在真空包裝食品裡，特別是低酸性的食品，如肉品、醃漬蔬菜等等，且無氧狀態下，肉毒桿菌更容易存活，即使放在冷藏櫃裡，食用前最好還是「加熱後再食用」，才是最有保障的方式。

蔡正亮解釋，肉毒桿菌產生的毒素不耐熱，加熱後都能夠破壞，「多一道加熱，多一層安全」，只要加個熱，就能大幅減少肉毒桿菌中毒的風險。

