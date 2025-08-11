快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

雞胸肉真空包裝好安心？營養師示警恐養1害菌 「拆開即食」易中鏢

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師蔡正亮指出，真空包裝的雞胸肉雖然寫打開能食用，但也隱藏著被「肉毒桿菌」汙染的風險。圖／Ingimage
營養師蔡正亮指出，真空包裝的雞胸肉雖然寫打開能食用，但也隱藏著被「肉毒桿菌」汙染的風險。圖／Ingimage

健身者常食用雞胸肉，主要是因為它高蛋白、低脂肪，有助於增肌減脂。營養師蔡正亮呼籲，真空包裝的雞胸肉雖然寫打開能食用，但也隱藏著被「肉毒桿菌」汙染的風險，比其他有害菌還要危險數十倍，建議：「最好還是經過加熱再食用」。

營養師蔡正亮在臉書發文，表示現在運動風潮和低GI飲食風氣崛起，許多人會選購便利商店貨架上各種口味的雞胸肉。他的一位朋友就喜歡吃，並且認為是「真空包裝」所以絕對安全；朋友也知道加熱後比較好吃，但因為擔心加熱後沒立刻吃完會壞掉，加上包裝袋上寫「打開即可食用」，所以一直是冷著吃。

蔡正亮透露，朋友的答案對了一半，真空包裝的確可以隔絕空氣，減少細菌入侵，但有種自然界的菌叫「肉毒桿菌」，其特性就是不愛空氣、不耐酸，卻很怕熱，雖然真空包裝寫打開即可食用，但加工過程中，如果疏忽導致汙染，可能就有潛在風險。

蔡正亮表示，面對肉毒桿菌，自保才是正解，肉毒桿菌會產生休眠的孢子，更容易藏在真空包裝食品裡，特別是低酸性的食品，如肉品、醃漬蔬菜等等，且無氧狀態下，肉毒桿菌更容易存活，即使放在冷藏櫃裡，食用前最好還是「加熱後再食用」，才是最有保障的方式。

蔡正亮解釋，肉毒桿菌產生的毒素不耐熱，加熱後都能夠破壞，「多一道加熱，多一層安全」，只要加個熱，就能大幅減少肉毒桿菌中毒的風險。

食安 營養師 肉毒桿菌 食物中毒

延伸閱讀

都是水腫惹的禍！營養師曝4招「預防矮肥短」：營養補充是關鍵

乳房異常一定是癌症？專家解析如何分辨纖維腺瘤、鈣化與囊腫｜元氣網

40歲後記憶力變遲緩、思緒不再敏捷？專家推薦6食物清腦霧｜元氣網

不是胸口痛才是心臟病 別等到喘不過氣才就醫

相關新聞

楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，周三從花東登陸，成為今年第2個登陸颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前預估楊柳颱風路...

環團：台電自主調查四接再增11汙染超標點位

基隆協和電廠更新改建案（四接）環評於今年2月底通過，然而有台電內部吹哨者爆料，台電隱匿總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）及多氯聯...

台鐵竹南-苗栗傳死傷事故 雙向列車受影響均延誤

台鐵再傳死傷事故。台鐵竹南-苗栗受到2173次列車死傷事故影響，從中午12時，竹南-苗栗站間以西正線單線行車，目前雙向列...

塑膠公約談判進入「減產」深水區 本周啟動逐條討論

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天。儘管上周六召開大會，各工作小組彙報成果時，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增，大...

台灣學童1/4肥胖 睡不好、3C藏危機 醫：小時候胖 長大後5到7成繼續胖

暑假已過一半，你的孩子過得充實又健康，還是玩3C虛度？暑假是兒童習慣養成的好機會，卻也是容易大崩壞，如果生活作息不正常、...

楊柳可能穿過彰化 青蔥產地拍賣價三級跳每綑2千元

氣象預報楊柳颱風可能本周三從彰化縣附近出海，菜價立馬翻倍漲，青蔥昨每5公斤一綑400元，今衝到2千元；農產團體指出，彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。