這樣吃老得慢！大型研究證實 日式飲食幫細胞「逆齡」抗老化

吃什麼食物能夠減緩老化呢？營養師老辜發文，分享一項日本的大型世代研究，研究指出吃蔬菜、水果、海藻和納豆等「日式飲食」可以延緩生物老化的速度，也建議可以利用以上食材嘗試自己煮，讓身體能夠「舒服抗老」。

營養師老辜在臉書發文，表示日本研究團隊針對65至72歲的日本男性，藉由飲食問卷方式和血液DNA甲基化資料，分析飲食型態對健康老化的影響，一類人是以蔬菜、水果、海藻與納豆為食的「日式飲食」，另一類則是以高肉類為主的「西式飲食」。

研究結果顯示，日式飲食有較慢的表觀遺傳年齡加速，西式飲食則無影響，間單來說，攝取傳統日式食材的人，細胞老化速度較慢，表觀遺傳年齡也更接近實際年齡。

老辜解釋，因為日式飲食中，含有豐富的抗氧化物、植化素跟發酵食品，皆可幫助延緩細胞老化。此飲食型態，與地中海飲食、DASH飲食相似，都有助於抗老化，且對健康有益處。

老辜認為，此研究有很高參考價值，其不是觀察單一營養素的效果，而是強調整體飲食的力量。但是他也強調，雖然日式飲食能抗老化，但影響力仍低於「戒菸」。如果也想從飲食抗老，建議可以利用納豆、豆腐、紫菜、海帶湯、五穀飯與蔬菜，煮出屬於自己的抗老菜單，讓飲食成為打造「逆齡」的一部分，也能讓自己活得更健康。

商品推薦