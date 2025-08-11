快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

這樣吃老得慢！大型研究證實 日式飲食幫細胞「逆齡」抗老化

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師老辜分享日本的研究，指出吃蔬菜、水果、海藻和納豆等食材可以延緩生物老化的速度。圖／ingimage
營養師老辜分享日本的研究，指出吃蔬菜、水果、海藻和納豆等食材可以延緩生物老化的速度。圖／ingimage

吃什麼食物能夠減緩老化呢？營養師老辜發文，分享一項日本的大型世代研究，研究指出吃蔬菜、水果、海藻和納豆等「日式飲食」可以延緩生物老化的速度，也建議可以利用以上食材嘗試自己煮，讓身體能夠「舒服抗老」。

營養師老辜在臉書發文，表示日本研究團隊針對65至72歲的日本男性，藉由飲食問卷方式和血液DNA甲基化資料，分析飲食型態對健康老化的影響，一類人是以蔬菜、水果、海藻與納豆為食的「日式飲食」，另一類則是以高肉類為主的「西式飲食」。

研究結果顯示，日式飲食有較慢的表觀遺傳年齡加速，西式飲食則無影響，間單來說，攝取傳統日式食材的人，細胞老化速度較慢，表觀遺傳年齡也更接近實際年齡。

老辜解釋，因為日式飲食中，含有豐富的抗氧化物、植化素跟發酵食品，皆可幫助延緩細胞老化。此飲食型態，與地中海飲食、DASH飲食相似，都有助於抗老化，且對健康有益處。

老辜認為，此研究有很高參考價值，其不是觀察單一營養素的效果，而是強調整體飲食的力量。但是他也強調，雖然日式飲食能抗老化，但影響力仍低於「戒菸」。如果也想從飲食抗老，建議可以利用納豆、豆腐、紫菜、海帶湯、五穀飯與蔬菜，煮出屬於自己的抗老菜單，讓飲食成為打造「逆齡」的一部分，也能讓自己活得更健康。

老化 營養師 健康飲食

延伸閱讀

乳房異常一定是癌症？專家解析如何分辨纖維腺瘤、鈣化與囊腫｜元氣網

都是水腫惹的禍！營養師曝4招「預防矮肥短」：營養補充是關鍵

不是胸口痛才是心臟病 別等到喘不過氣才就醫

緩解背痛不能只靠休息 專家教你及早養成幾個日常習慣護脊椎｜元氣網

相關新聞

楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，周三從花東登陸，成為今年第2個登陸颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前預估楊柳颱風路...

環團：台電自主調查四接再增11汙染超標點位

基隆協和電廠更新改建案（四接）環評於今年2月底通過，然而有台電內部吹哨者爆料，台電隱匿總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）及多氯聯...

台鐵竹南-苗栗傳死傷事故 雙向列車受影響均延誤

台鐵再傳死傷事故。台鐵竹南-苗栗受到2173次列車死傷事故影響，從中午12時，竹南-苗栗站間以西正線單線行車，目前雙向列...

塑膠公約談判進入「減產」深水區 本周啟動逐條討論

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天。儘管上周六召開大會，各工作小組彙報成果時，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增，大...

台灣學童1/4肥胖 睡不好、3C藏危機 醫：小時候胖 長大後5到7成繼續胖

暑假已過一半，你的孩子過得充實又健康，還是玩3C虛度？暑假是兒童習慣養成的好機會，卻也是容易大崩壞，如果生活作息不正常、...

楊柳可能穿過彰化 青蔥產地拍賣價三級跳每綑2千元

氣象預報楊柳颱風可能本周三從彰化縣附近出海，菜價立馬翻倍漲，青蔥昨每5公斤一綑400元，今衝到2千元；農產團體指出，彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。