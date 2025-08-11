智慧手錶數據出錯 壓力、疲倦感造成落差

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

智慧手錶能進行健康監測，但與真實感受卻有落差！荷蘭研究指出，智慧手錶無法如實呈現受試者的壓力程度與疲勞程度，僅能呈現心理狀態的觀測，但卻能真實反映睡眠數據的變化。專家強調，智慧手錶數據應結合更廣泛的背景進行解讀，包括個人感知與生活經驗。

智慧手錶數據追蹤

「智慧手錶並非醫療設備。」萊登大學臨床心理學者弗里德強調，有時智慧手錶可能會誤以為用戶有壓力，但實際上他們只是對某事情感到興奮。對此，穿戴式裝置僅能呈現心理狀態的觀測，即使智慧手錶可以測量健康數據，但仍無法作為醫療判斷準確依據。

《Gizmodo》報導，萊登大學研究團隊針對800名佩戴Garmin智慧手錶的年輕人進行三個月的健康數據追蹤，其要求受試者每天4次報告其壓力、疲勞或睡眠程度，然後進行數據分析。結果顯示，智慧手錶無法如實呈現受試者的壓力程度與疲勞程度。

然而，針對三分之二的受試者，智慧手錶的睡眠監測與受試者的自述之間有顯著關聯。研究人員表示，如果受試者從前一天自述睡眠品質不佳，到第二天睡眠品質良好，智慧手錶都能如實反映睡眠數據的變化。

結合個人感知經驗

《衛報》報導，這項研究旨在強化憂鬱症的早期預警系統，以幫助潛在患者在發作前接受預防性治療。然而，智慧手錶並不一定反映客觀事實，應結合更廣泛的背景進行解讀，包括個人感知與生活經驗。

曼徹斯特大學研究員帕納約圖指出，穿戴式數據可以為人們的情緒體驗提供有價值的洞察，但了解其潛力和局限性至關重要。

