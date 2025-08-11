楊柳颱風偏南、加速 吳聖宇：周二深夜到周三東半部、嘉義以南防大雨

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，楊柳颱風路徑更為偏西、偏南，大致趨向台灣花蓮或台東一帶，中央氣象署預報路徑目前已經調整到南花蓮登陸，速度也變得更快，可能在周三中午就會在南花蓮沿岸進來，周三傍晚在彰化一帶出海，快速趨向福建沿岸，周四基本上已經遠離台灣附近。

吳聖宇指出，楊柳颱風侵襲台灣之前有機會稍微加強，可能會跨過中颱門檻。依現在路徑預報，颱風影響集中在周三，偏向第3類路徑從花蓮登陸、經過台灣後在中部出海並繼續西進，加上颱風呈現北弱、南強不對稱結構，降雨影響最大區域可能是宜蘭以南、花蓮、台東以及嘉義以南山區，先提醒東半部、嘉義以南地區(尤其山區)民眾注意楊柳颱風周二深夜起到周三一整天可能帶來降雨影響。其他地方同樣在颱風環流範圍內，也不能掉以輕心。

風力部分，吳聖宇說，颱風中心登陸點附近要注意強風，由於颱風環流很小，強風區域集中在颱風眼牆範圍內，類似丹娜絲颱風或是山陀兒颱風，登陸點附近風力特別大，外圍區域相對弱，要注意登陸點，周邊區域嚴加防範可能出現的強風。依照現在預報，大概率落在南花蓮或花東之間，周三務必特別小心。

另外，颱風過山後如果結構重整起來，彰化以南地區同樣要注意恐有較強陣風出現，可能在周三下半天到晚間。

吳聖宇指出，楊柳颱風周四清晨過後應該已離開台灣附近進入大陸福建內陸，之後太平洋高壓就會馬上接手，順利的話周四就會回到夏季型午後雷雨天氣。但颱風剛走，大氣還不穩定，西半部仍有機會出現局部大雷雨。

吳聖宇說，周五起到周末高壓帶來東南風到偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部午後仍有局部熱對流雷雨，不過雨勢都減小許多，且不會有西南氣流糾纏不清。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

