楊柳颱風偏南、加速 吳聖宇：周二深夜到周三東半部、嘉義以南防大雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
楊柳颱風預測路徑。擷取自吳聖宇臉書
楊柳颱風預測路徑。擷取自吳聖宇臉書

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，楊柳颱風路徑更為偏西、偏南，大致趨向台灣花蓮或台東一帶，中央氣象署預報路徑目前已經調整到南花蓮登陸，速度也變得更快，可能在周三中午就會在南花蓮沿岸進來，周三傍晚在彰化一帶出海，快速趨向福建沿岸，周四基本上已經遠離台灣附近。

吳聖宇指出，楊柳颱風侵襲台灣之前有機會稍微加強，可能會跨過中颱門檻。依現在路徑預報，颱風影響集中在周三，偏向第3類路徑從花蓮登陸、經過台灣後在中部出海並繼續西進，加上颱風呈現北弱、南強不對稱結構，降雨影響最大區域可能是宜蘭以南、花蓮、台東以及嘉義以南山區，先提醒東半部、嘉義以南地區(尤其山區)民眾注意楊柳颱風周二深夜起到周三一整天可能帶來降雨影響。其他地方同樣在颱風環流範圍內，也不能掉以輕心。

風力部分，吳聖宇說，颱風中心登陸點附近要注意強風，由於颱風環流很小，強風區域集中在颱風眼牆範圍內，類似丹娜絲颱風或是山陀兒颱風，登陸點附近風力特別大，外圍區域相對弱，要注意登陸點，周邊區域嚴加防範可能出現的強風。依照現在預報，大概率落在南花蓮或花東之間，周三務必特別小心。

另外，颱風過山後如果結構重整起來，彰化以南地區同樣要注意恐有較強陣風出現，可能在周三下半天到晚間。

吳聖宇指出，楊柳颱風周四清晨過後應該已離開台灣附近進入大陸福建內陸，之後太平洋高壓就會馬上接手，順利的話周四就會回到夏季型午後雷雨天氣。但颱風剛走，大氣還不穩定，西半部仍有機會出現局部大雷雨。

吳聖宇說，周五起到周末高壓帶來東南風到偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部午後仍有局部熱對流雷雨，不過雨勢都減小許多，且不會有西南氣流糾纏不清。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

花蓮 楊柳颱風

相關新聞

楊柳颱風路徑南移恐花東登陸 吳德榮：周三風雨最劇烈

很多民眾關心楊柳颱風路徑發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

楊柳颱風恐登陸會有颱風假嗎？氣象粉專這樣說

根據中央氣象署今天凌晨2時最新資料顯示，楊柳颱風恐從花東登陸，周三風雨最劇烈，不少民眾關心會不會放颱風假。氣象粉專「台灣...

中颱楊柳逼近 周三全台防豪雨

楊柳颱風持續發展，今天清晨增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜表示，楊柳颱風未來移動路徑有二種，偏西方或西北西，不管哪...

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

人工智慧（AI）時代來臨，研究指出，未來每個人均有機會活到一二○歲。台大醫院院長余忠仁說，透過AI、醫療大數據分析，做到個...

揭開困倦背後真實機制 大腦神經元過度放電誘發睡意

為什麼我們會感到疲倦、需入睡補充能量？

全台豬源短缺 預估10月才回穩

今年初小豬下痢大量死亡，近期颱風又造成中南部災情，豬源短缺，豬價一路飆高，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會昨宣布，本周休市4天...

