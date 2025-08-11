楊柳颱風恐登陸會有颱風假嗎？氣象粉專這樣說

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
楊柳颱風恐登陸，周三風雨最劇烈。聯合報系資料照
楊柳颱風恐登陸，周三風雨最劇烈。聯合報系資料照

根據中央氣象署今天凌晨2時最新資料顯示，楊柳颱風恐從花東登陸，周三風雨最劇烈，不少民眾關心會不會放颱風假。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨天深夜在Threads指出，颱風走超快，影響時間應該就只有周三當天，一日颱風，之後就散會了，且是小型颱風，「放假決策權在縣市長，但這種強度不用有什麼過度的期待。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，楊柳颱風最新的氣象署路線預報，已經往南修正到宜花一帶，但更重要的是，注意路徑的誤差範圍，已經默默的縮到東部陸地，今年第２個侵台颱風，幾乎要確定了。不過，楊柳的生命期註定一身皺摺，雖然現在正在增強，明天（11日）應該會升中颱，但等颱風走到沖繩南方（差不多12號的位置），就要遭遇超爛發展環境，使得楊柳靠近台灣的同時，將會是一路減弱，等貼到東部陸地的時候，有可能已是輕颱或更弱的模樣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風有很高機率會來，該防颱的還是要防。颱風走超快，影響時間應該就只有周三當天，一日颱風，之後就散會了。楊柳是小型颱風，風雨集中核心，具體登陸點很重要，哪裡被欽點登陸，哪裡就是倒霉鬼，但離核心遠，感受就還好了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書指出，因為太平洋高氣壓很穩定推著楊柳前進，颱風影響時程稍微提前，最新資料預估，楊柳將在周三(13)中午到夜晚間，穿越台灣上空。雖然所處的風切強、空氣又乾燥，但還有高海溫支持帶來一點溫暖，如果楊柳沒有自暴自棄就地躺平，將於明天（11日）增強為中度颱風，維持一天左右後，在靠近台灣東部外海時，因為環境再度劣化，強度又會減弱，預估以輕度颱風侵襲台灣的機率最高。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，楊柳走得很快速，周四(14日)凌晨就會進入中國福建，不拖泥帶水，也無西南氣流，但在穿越台灣上空時，還是會有較強風雨，仍不可輕忽，態勢逐漸明朗，威脅性高，提醒大家儘早做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

楊柳颱風路徑預測。擷取自中央氣象署網站
楊柳颱風路徑預測。擷取自中央氣象署網站

氣象署 楊柳颱風

