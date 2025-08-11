楊柳颱風恐登陸會有颱風假嗎？氣象粉專這樣說
根據中央氣象署今天凌晨2時最新資料顯示，楊柳颱風恐從花東登陸，周三風雨最劇烈，不少民眾關心會不會放颱風假。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨天深夜在Threads指出，颱風走超快，影響時間應該就只有周三當天，一日颱風，之後就散會了，且是小型颱風，「放假決策權在縣市長，但這種強度不用有什麼過度的期待。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，楊柳颱風最新的氣象署路線預報，已經往南修正到宜花一帶，但更重要的是，注意路徑的誤差範圍，已經默默的縮到東部陸地，今年第２個侵台颱風，幾乎要確定了。不過，楊柳的生命期註定一身皺摺，雖然現在正在增強，明天（11日）應該會升中颱，但等颱風走到沖繩南方（差不多12號的位置），就要遭遇超爛發展環境，使得楊柳靠近台灣的同時，將會是一路減弱，等貼到東部陸地的時候，有可能已是輕颱或更弱的模樣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風有很高機率會來，該防颱的還是要防。颱風走超快，影響時間應該就只有周三當天，一日颱風，之後就散會了。楊柳是小型颱風，風雨集中核心，具體登陸點很重要，哪裡被欽點登陸，哪裡就是倒霉鬼，但離核心遠，感受就還好了。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書指出，因為太平洋高氣壓很穩定推著楊柳前進，颱風影響時程稍微提前，最新資料預估，楊柳將在周三(13)中午到夜晚間，穿越台灣上空。雖然所處的風切強、空氣又乾燥，但還有高海溫支持帶來一點溫暖，如果楊柳沒有自暴自棄就地躺平，將於明天（11日）增強為中度颱風，維持一天左右後，在靠近台灣東部外海時，因為環境再度劣化，強度又會減弱，預估以輕度颱風侵襲台灣的機率最高。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，楊柳走得很快速，周四(14日)凌晨就會進入中國福建，不拖泥帶水，也無西南氣流，但在穿越台灣上空時，還是會有較強風雨，仍不可輕忽，態勢逐漸明朗，威脅性高，提醒大家儘早做好防颱準備。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
▪️楊柳颱風恐登陸！會有颱風假嗎？氣象粉專分析機率
▪️周三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言