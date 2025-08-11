楊柳颱風路徑南移恐花東登陸 吳德榮：周三風雨最劇烈
很多民眾關心楊柳颱風路徑發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，楊柳路徑再向南微調，周三抵達、周四通過；暴風圈侵襲機率圖顯示，暴風圈侵襲機率續調高至80%以上。
吳德榮說，因楊柳路徑向南調整，登陸前將維持最強強度，範圍雖然小，但強風、豪雨的威脅、絕不可小覷。由於各國模式或官方預報，都還會繼續調整登陸點，花蓮或更南邊的台東都有可能，尚不宜驟下定論，應密切觀察。
吳德榮也指出，最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬路徑的平均，楊柳周三抵達、周四通過，系集成員模擬路徑則分布在兩側、分散程度已較先前收斂；模擬強度因大多避開「垂直風切大」的環鏡，強度將維持至登陸前，之後受地形破壞、才會迅速減弱。
最近天氣，吳德榮說，今、明兩天各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；南方水氣略增、大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。今日各地區氣溫為：北部24至35度、中部23至35度、南部24至35度及東部24至36度。
吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周三楊柳抵達，範圍雖小，仍有強風、豪雨的威脅，應注意警報資訊、加強防颱。周四楊柳順利通過、風雨漸歇。周五至下周日(15至17日)各地天氣已好轉，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。
※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
