陸預測楊柳周三白天在台灣東部登陸 穿島後進台灣海峽

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台最新預測，楊柳颱風將於13日白天在台灣東部沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
根據大陸中央氣象台11日上午6時發布的颱風公報，今年第11號颱風「楊柳」今日5時位於花蓮東偏南方向約1,340公里的西北太平洋洋面上，預計將以每小時25至30公里的速度向偏西方向移動，強度先略有加強，後逐漸減弱，並向台灣以東洋面靠近。

大陸中央氣象台最新預測，楊柳颱風將於13日白天在台灣東部沿海登陸，穿過台灣島進入台灣海峽，強度進一步減弱。13日夜間至14日早晨登陸福建東部沿海，之後逐漸減弱消散。

花蓮 楊柳颱風 台灣海峽

