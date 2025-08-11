聽新聞
新紀元！台大單孔機械人手術首例挑戰直腸癌

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台大成立「機器人及創新手術中心」，最新單孔機器人手術系統正式安置於手術室，下周執行第一例手術，切除直腸癌腫瘤組織。圖／業者提供
台大成立「機器人及創新手術中心」，最新單孔機器人手術系統正式安置於手術室，下周執行第一例手術，切除直腸癌腫瘤組織。圖／業者提供

台大醫院昨天正式成立「機器人及創新手術中心」，宣布進入「單孔機械人手術」新紀元，下刀傷口從原本四個孔剩下一個孔，院長余忠仁樂觀地表示，未來ＡＩ手術機器人將擁有自主開刀能力，成為外科醫師強大助手。

余忠仁說，現行機器人手術具有傷口小、恢復快、精準度高等優點，另可保存大量資訊，有助後端技術累計與開發。進化至單孔手臂後，提供更佳的視野，操控更為靈活，且精準度更高，傷口更小。

台大將於下周啟用單孔機械人手術系統，首例挑戰直腸癌，由該院機器人手術小組主席、大腸直腸外科主任梁金銅執刀，他表示，單孔機械人手術適用於空間較為狹窄的組織，例如，口腔、脊椎、直腸等，再者，患者如果擔憂傷口太大，影響外觀，也可在醫師評估下，考慮此最新外科手術。

機械手臂手術系統再進化，配合高畫質內視鏡頭，螢幕有如電競場景，對於年輕世代醫師來說，操作單孔機械手臂系統，宛如打電玩，容易上手。台大醫學院院長吳明賢表示，該院單孔機械手臂臨床試驗已執行一年，這將是未來外科醫師培養的重要里程碑。

台大醫院二○一一年引進機器人手臂，隔年正式運用於臨床微創手術，迄今共配置八套孔型Xi系統，吳明賢表示，該院跨科別組成「機器人小組」，持續推廣機器人手術團隊教育訓練，目前已有一一八名院內醫師、一一三位護理師取得認證。在執行科別上，以泌尿科（攝護腺肥大、攝護腺癌）占比最高，其次為婦科，耳鼻喉科、心臟外科，至二○二五年七月底，累積九千多名病患。

在ＡＩ機械人手臂輔助下，大幅提升醫師的開刀能力，梁金銅表示，一般機器人手術需打四個孔進至人體，但單孔機械手臂手術系統則縮成一個傷口，侵入性更低，提升安全性，降低感染風險，減少術後照護時間。

