呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

人工智慧（ＡＩ）時代來臨，研究指出，未來每個人均有機會活到一二○歲。台大醫院院長余忠仁說，透過ＡＩ、醫療大數據分析，做到個人化精準預防及治療，改變生活習慣，擬定最佳運動，進而延壽。

敏盛醫療歡度五十周年，昨舉辦「ＡＩ精準預防健檢研討會」，余忠仁說，ＡＩ蒐集全體人類的基因、病歷、檢驗檢查、生活作息等資料，可預判個人未來健康狀況，擬定最佳生活型態。經個案管理，長期追蹤，有望及早發現疾病，甚至預測罹病後醫療治療效果。

「ＡＩ利用科技算命，但算完後，還有機會可改運。」台大醫學院院長吳明賢說，人類面臨癌症及慢性病威脅，如能做好預防，就可達到促進健康、延壽等目的，而其中關鍵在於「ＡＩ精準醫療、預防」。

「蒐集資訊，ＡＩ即可建立精準的預測模型。」余忠仁說，資料愈完整，預判愈是精準，可信度愈高，建議各大醫院、健檢中心應組成醫療聯盟，互相交換及驗證資訊，才能提高ＡＩ學習能力。政府現正推動「八八八計畫」，除了盡速結合ＡＩ，並建立基因等資訊利用等法規，降低洩漏隱私的疑慮，讓ＡＩ預測真正落地。

至於臨床治療，透過ＡＩ深度學習，發揮大型語言模型等解析影像能力，有助提高乳癌、大腸癌等癌症高階影像的判讀能力。台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳說，二○○四年起女性每兩年一次乳癌Ｘ光攝影篩檢，成效顯著，已降低乳癌死亡率百分之四十一。目前ＡＩ已建立多種模型，分析影像特徵，早期判斷可疑腫塊，有機會提早發現癌症。

奇美醫院胸腔及乳房影像醫學科主任陳勁宇表示，一名旅居國外的五十二歲女性先前一次乳房篩檢結果正常，但半年後左乳長出一顆近十公分的三陰性乳癌，雖接受化療，但仍不幸病逝。事後回溯資料時，第一次乳房攝影影片中，ＡＩ判讀後就發現到異常，很可惜當時並未獲得重視。

林口長庚顧問級主治醫師陳訓徹說，研究證實，ＡＩ輔助可降低二至三成人為判讀乳房影像的錯誤率。急診部門更需人工智慧判讀能力，收治骨折、嚴重創傷等患者時，可大幅提升診斷的正確性。

