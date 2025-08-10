塑膠公約談判剩3天 草案無共識處暴增為1500個

「時間不多了，但文字卻一團糟。」全球塑膠公約談判倒數第三天，卅二條主席文本草案中，僅有二條獲提交法律起草小組審議。尚無共識的括號數量增至近一千五百個，頁數也由原本的廿二頁膨脹至卅四頁，顯示分歧不減反增。多國代表團對談判進度表示憂心，呼籲大會改善談判流程，加速推進協商。

全球塑膠公約談判會議本月五日開幕以來，啟動四個工作小組，就各自負責的特定條文展開案文談判。但前天各組彙報成果，顯示進度嚴重落後。

一名代表團成員坦言，對談判進展深感憂慮；也有代表對文本中「大量括號」表示失望。各國代表團紛紛提出加速協商的建議。哥倫比亞代表呼籲啟動全天候非正式談判；歐盟與中國則敦促大會主席展開「穿梭外交」，在各工作小組間推動案文進展。

綠色和平塑膠公約談判團團長福布斯（Graham Forbes）表示，全球多數政府與人民都清楚，應對塑膠汙染危機的核心行動就是立即削減塑膠生產，絕不可妥協。然而，仍有部分國家阻撓有意義的談判。

福布斯並點名美國迴避承擔解決全球問題所需的領導責任，呼籲中國在保護全球人民免受塑膠毒害方面發揮關鍵作用。他強調，僅剩不到一周的談判時間，中國應將影響力轉化為領導力，協助打破僵局、推動談判進程。

包括國際倡議聯盟「擺脫塑縛」、綠色和平等公民團體，陸續發出聲明呼籲大會改善流程、加速談判。

世界自然基金會（ＷＷＦ）全球塑膠政策負責人Zaynab Sadan表示，自上屆釜山談判結束至今已過二百五十天，其間又有超過七百萬噸塑膠流入海洋。

她呼籲大會立即完善談判流程，各國兌現承諾，共同達成一項有意義的條約，以終結塑膠汙染。

