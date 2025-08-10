中颱楊柳逼近 周三全台防豪雨

楊柳颱風持續發展，今天清晨增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜表示，楊柳颱風未來移動路徑有二種，偏西方或西北西，不管哪一種走法，對台灣都有影響，差別是強度及影響區域，最快周二發布海上及陸上警報，周三、周四颱風最接近台灣，有可能從花蓮登陸。

中央氣象署預報員林定宜表示，楊柳颱風昨下午二時位於鵝鑾鼻東方一千七百公里向西行進，今天清晨增強為中度颱風，後續路徑及強度仍有不確定性，估周三影響台灣最劇烈，屆時全台有雨，其中東部、南部山區慎防局部豪雨等級以上降雨。

楊柳移動路徑受到太平洋高壓強弱影響，太平洋高壓若較強，楊柳颱風就會被壓制往偏西方向移動，其強度可能維持或進一步增強；若太平洋高壓較弱，楊柳颱風行走路徑方向就有可能偏西北西方向前進，並因較強的高低層垂直風切限制，導致結構被破壞而減弱。周三、周四颱風最接近台灣，有可能從花蓮登陸。

降雨部分，林定宜指出，明後兩天水氣偏多，清晨至上午中部沿海、南部有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部、花東山區有短暫雷陣雨，西半部、東半部山區有局部大雨，西半部近山區及其他山區慎防短延時豪雨。

周三、周四楊柳颱風最靠近台灣，尤其周三北部、東北部、東部、中南部有局部大雨或豪雨，東部、南部山區有局部豪雨等級以上降雨，等於幾乎全台有雨；周四上半天西半部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，周四下半天隨著颱風逐漸遠離，雨勢也漸趨緩，但降雨型態仍須視颱風路徑及強度而所有變化；周五至周日迎風面的東半部、恆春半島不定時有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷雨的天氣型態。

溫度部分，未來一周各地高溫約卅一至卅五度，其中大台北、南高屏、花蓮局部地區，在沒有下雨前，甚至會出現卅六度以上高溫；另外，隨著楊柳颱風接近，周二至周四基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪。

