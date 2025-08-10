日光中禪寺湖 皇室賞楓名所

日本栃木縣日光國立公園，外交使館別墅聚集，也是賞楓勝地。有行旅將帶領旅人走訪賞楓名所中禪寺湖、別名「紅葉坂」的伊呂波山道及「奧日光三名瀑」。安排頂奢旅宿「日光麗思卡爾頓飯店」和「馥府日光」，收攬楓紅入房。

有行旅「皇室最愛 日光中禪寺湖楓紅」五天四夜，十一月二日至十一月六日。一對一旅程說明會請洽：02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網。

