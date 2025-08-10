羅密歐與茱麗葉 早鳥價倒數

被譽為「廿一世紀最偉大的流行音樂劇」、全球累積觀賞人次超過六五○萬的經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」，廿五周年全球紀念巡演將於明年一月在台演出。特別的是，本次巡迴將是劇迷心中最經典的初代羅密歐─達米安·薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉─希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）最後一次合體演出，全球巡演結束後，就會正式向羅密歐與茱麗葉角色說再見。

九折早鳥優惠只到八月十七日，購票請上udn售票網。

