全台豬源短缺 預估10月才回穩

聯合報／ 記者戴永華劉懿萱洪子凱蔡維斌胡瑞玲／連線報導
近期颱風造成南部淹水、豬泡水慘死，造成豬源短缺調度困難。圖／聯合報系資料照片
今年初小豬下痢大量死亡，近期颱風又造成中南部災情，豬源短缺，豬價一路飆高，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會昨宣布，本周休市4天，狀況若惡化，不排除下周擴大為周休5天。農業部昨表示，已啟動休市、台糖8月增供、冷凍廠減購等調節作為，預估10月有望回歸常態。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，休市主要目的是為平穩豬價，但對抑制豬價作用不大；肉品市場人員研判，豬隻育成率低及飼料價格居高不下，短期內豬價可能維持在高價。

畜產會資料顯示，本月8日國內毛豬交易頭數2萬1034隻、拍賣價每公斤交易價格111.39元；8月9日為1萬2184隻、112.69元。

為穩定豬價，農業部7月30日已休市1天，本月初再行文各肉品市場13日增休1天。

農業部畜牧司副司長周志勳表示，台糖8月增供650頭豬、冷凍廠減購等調節作為，並要求農民秩序出豬，預期整體供需與價格有望10月回歸常態。

宜蘭6成仰賴外縣市豬源，豬源量少價揚，宜蘭肉品市場原本每公斤約百元拍賣價，日前創下119.64元高價。宜蘭傳統市場豬肉攤原本周休2日，6月起變成周休3天，最近又因調不到豬加休1天，消費者本周僅周三、六、日3天可買到現宰豬肉，加上牛肉也漲價，怨聲連連。宜蘭縣農業處長李新泰說，最快到年底才能恢復正常產能。

不只宜蘭豬源吃緊，新北肉品市場主任陳志銘說，為供應雙北豬肉，竭盡全力調豬，肉品市場非常辛苦，幾乎是靠人情拜託來的，「沒有拜託怎麼有豬？」但尚無擴大休市計畫。北市畜產運銷公司表示，北市已多年未從事屠宰業務，目前供貨狀況尚屬穩定。

眼看中元節豬隻高需求期即將到來，黃加安說，以目前的豬量和市場需求來看，進口豬量從原本約僅1成，目前已增至2.3成，因進口豬也貴，要以進口來平抑豬價，恐作用不大，這波高價期推估可能中秋節後才可望回穩。

豬肉 宜蘭 雲林 新北 北市

