玲廊滿藝畫廊於 Dream Plaza 首檔展覽《書畫博客》

玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza 首檔展覽《書畫博客》，是心靈表達與情感的交織，讓藝術跟民眾的生活更貼近。

收藏，也是時間與空間的對話，《書畫博客：藏家分享會》是一場藝術與生命的深度交流，由統一集團藝文品牌_玲廊滿藝策劃主辦，邀請藝術收藏家暨藝術創作者_空間設計曾輝榮總監，親自分享其多年收藏的經驗與對美學的洞察，並透過公開12幅收藏品的展示，引導觀者從藏者角度探其故事與作品交織出的多重美學面向。

本次展覽精選重要藝術作品，包括極具代表性的台灣藝術先驅席德進老師之創作，以及美國抽象表現主義代表人物Joan Mitchell的畫作。

席德進老師以其融合東方詩性與西方構圖的風格，開創台灣藝術新視野；而 Joan Mitchell 的色彩律動與情感筆觸，更在國際藝壇上留下強烈的自由精神與女性聲音。本次展品亦包含多件當代藝術家的精彩創作，涵蓋抽象表現、觀念藝術與複合媒材等語彙，體現收藏者對藝術多樣性與文化深度的長期關注與投入。

曾輝榮相信，收藏不是擁有，而是分享與傳承；藝術不只關乎美學，更蘊藏改變世界的力量。因此，本次他賣品之所得將全數捐作教育公益，讓藝術之光照拂更多年輕學子的未來。 玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza 首檔展覽《書畫博客》藏家分享會藝友雲集。業者提供

商品推薦