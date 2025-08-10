快訊

阿嬤的假牙不見了 清潔隊垃圾堆中找 鄉長也到場關心

因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

台中驚傳死亡車禍…轎車衝撞行人「擋風玻璃碎裂」 7旬婦不治

聽新聞
0:00 / 0:00

玲廊滿藝畫廊於 Dream Plaza 首檔展覽《書畫博客》

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
藝術也可以很親民，玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza 首檔展覽《書畫博客》。業者提供
藝術也可以很親民，玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza 首檔展覽《書畫博客》。業者提供

玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza 首檔展覽《書畫博客》，是心靈表達與情感的交織，讓藝術跟民眾的生活更貼近。

收藏，也是時間與空間的對話，《書畫博客：藏家分享會》是一場藝術與生命的深度交流，由統一集團藝文品牌_玲廊滿藝策劃主辦，邀請藝術收藏家暨藝術創作者_空間設計曾輝榮總監，親自分享其多年收藏的經驗與對美學的洞察，並透過公開12幅收藏品的展示，引導觀者從藏者角度探其故事與作品交織出的多重美學面向。

本次展覽精選重要藝術作品，包括極具代表性的台灣藝術先驅席德進老師之創作，以及美國抽象表現主義代表人物Joan Mitchell的畫作

席德進老師以其融合東方詩性與西方構圖的風格，開創台灣藝術新視野；而 Joan Mitchell 的色彩律動與情感筆觸，更在國際藝壇上留下強烈的自由精神與女性聲音。本次展品亦包含多件當代藝術家的精彩創作，涵蓋抽象表現、觀念藝術與複合媒材等語彙，體現收藏者對藝術多樣性與文化深度的長期關注與投入。

曾輝榮相信，收藏不是擁有，而是分享與傳承；藝術不只關乎美學，更蘊藏改變世界的力量。因此，本次他賣品之所得將全數捐作教育公益，讓藝術之光照拂更多年輕學子的未來。

玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza 首檔展覽《書畫博客》藏家分享會藝友雲集。業者提供
玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza 首檔展覽《書畫博客》藏家分享會藝友雲集。業者提供

公益 畫作 品牌 藝術家 創作者 統一集團 藝術作品

延伸閱讀

偏鄉藝術傳奇！育化舞蹈團展開第19次海外巡演 瑞芳鄉親先睹為快

集雅社財報／上半年EPS 1.46元 進駐DREAM PLAZA強化體驗布局

來這喝酒不用人擠人！瑪黑餐酒第三家「概念式餐酒館《Transit》」把歐洲地鐵的日夜美景搬來台北

恆隆行進駐DREAM PLAZA打造生活風格概念店 新代理WMF攜手名廚詮釋烹調工藝

相關新聞

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

楊柳颱風持續發展，其強度也已達輕度颱風上限，預估明天清晨增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜表示，最快周二發布海上及陸...

羅密歐與茱麗葉 早鳥價倒數

被譽為「廿一世紀最偉大的流行音樂劇」、全球累積觀賞人次超過六五○萬的經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」，廿五周年全球紀念巡...

日光中禪寺湖 皇室賞楓名所

日本栃木縣日光國立公園，外交使館別墅聚集，也是賞楓勝地。有行旅將帶領旅人走訪賞楓名所中禪寺湖、別名「紅葉坂」的伊呂波山道...

中颱楊柳逼近 周三全台防豪雨

楊柳颱風持續發展，今天清晨增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜表示，楊柳颱風未來移動路徑有二種，偏西方或西北西，不管哪...

塑膠公約談判剩3天 草案無共識處暴增為1500個

「時間不多了，但文字卻一團糟。」全球塑膠公約談判倒數第三天，卅二條主席文本草案中，僅有二條獲提交法律起草小組審議。尚無共...

核管法子法預告 核電廠申請再運轉須提6大事項

核三重啟公投八月廿三日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提六大事項，若無異議，最快十月上路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。