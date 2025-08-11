聽新聞
健康你我他／我是慢慢樹獺 最欠社會連結

聯合報／ 文／朱家賢（新北三重）
連結越多，老後越不孤單，退休力也就越不慢啦。朱家賢／讀者提供
連結越多，老後越不孤單，退休力也就越不慢啦。朱家賢／讀者提供

最近做了一個退休力測驗，結果讓我有點驚訝，我是「慢慢樹獺」。分數31遠低於平均的58，還被說是「做什麼都慢慢來」。說實話，我原本以為自己起碼是隻穩健前行的烏龜，沒想到是一隻熱帶雨林動物。

回顧這一年，我已經開始為退休人生鋪路了。財務方面，雖然還不能大聲說「我準備好了」，但至少學會了分期付款以外的理財方式，懂得查詢基金、ETF，不再收到詐騙簡訊就心動。健康部分，我開始戒手搖飲、爬樓梯，也定期量血壓。

但最大的警訊，來自「社會連結」這項，測驗說我這方面準備最不足，這點我真的心虛。朋友群早被工作與生活磨成只剩LINE上的貼圖互動，社團活動也總是「等我有空再參加」。不過，樹獺也有優點─會慢慢動，但不代表不會動。我已經開始學習多跟家人相處，甚至試著跟鄰居說早安（雖然對方好像嚇了一跳）。

我承認，現在我還是一隻退休界的慢慢樹獺，但我有水裡的爆發力，也開始慢慢把觸角伸向森林的其他角落。未來一年，希望自己成為一隻更會連結的社交型樹獺，不只是慢慢準備，而是聰明地、持續地向退休生活前進。畢竟，連結越多，老後越不孤單，退休力也就越不慢啦。

