聽新聞
0:00 / 0:00

不是胸口痛才是心臟病 別等到喘不過氣才就醫

聯合報／ 郭志東／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師
心血管疾病發作，「悶、喘」是警訊。圖／123RF
心血管疾病發作，「悶、喘」是警訊。圖／123RF

很多人以為，心臟出問題一定會「很痛」。其實，有一類心臟病很常見，卻經常被忽略，因為它往往不會痛，而是「喘」得厲害——這就是「心臟衰竭」，俗稱「心臟無力」。

門診中，常見七、八十歲的阿公阿嬤說：「最近怎麼走幾步就喘？是不是老了？」有的甚至是晚上平躺會咳、要坐著睡，卻以為是感冒或氣喘。但詳細檢查後才發現，問題其實出在心臟。

心臟衰竭不代表「心臟停止跳動」，而是指心臟的泵血功能減弱，無法把血液有效打出去或回收，導致肺部積水、下肢腫脹、活動耐力下降。初期症狀不明顯，只是稍微比較累、比較喘，容易與年齡、退化混為一談。

值得警覺的是，有一種心臟衰竭類型特別容易在老人家中被忽略，叫做「舒張性心衰竭」，患者的心臟收縮力正常，但因為心室變硬，血液回流困難，同樣會導致肺積水與呼吸困難。這類病人外觀看起來心電圖正常、心跳規律，卻仍然會「越走越喘」、「晚上要坐著睡」，需要靠心臟超音波來診斷。

根據台灣心臟學會統計，65歲以上每5人就有1人會出現心衰竭症狀，而且發作後的5年內死亡率超過癌症。一旦住院，癒後大多不佳，因此早期發現、早期控制極為重要。

怎樣的人該特別注意？如果有高血壓、糖尿病、心律不整（例如心房顫動）、曾經得過心肌梗塞的人，或是長期水腫、走路喘、晚上咳的人，應該盡早就醫，檢查心臟功能。尤其是不明原因的喘、累、腫都是警訊，千萬不要忍耐拖延。

除了藥物治療，心衰竭的穩定也跟生活習慣密切相關。控制血壓、減少鹽分攝取、規律活動（如每天快走30分鐘）、體重監測、定期回診，都是保護心臟的關鍵。很多病人以為年紀大了喘是正常，其實只要及時處理，還是能把生活品質拉回來。

提醒大家，不是只有「胸口痛」才是心臟病，如果最近常喘、常累、活動力下降，切勿輕忽，應找心臟內科醫師檢查一下。別等到「喘到不能平躺」才發現，是心臟在求救。

氣喘 心衰竭 心臟病 生活習慣

延伸閱讀

嘉縣妻涉持刀刺死丈夫 死者中15刀心臟破裂致命

5種常見保健食品可能損害心肝 醫警告恐提高心臟病及中風風險

健康亮紅燈…沈玉琳證實罹患血癌 醫曝白血球暴衝恐「塞爆全身器官」

沈玉琳罹患血癌 醫：低風險者存活率可達7成

相關新聞

中颱楊柳逼近 周三全台防豪雨

楊柳颱風持續發展，今天清晨增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜表示，楊柳颱風未來移動路徑有二種，偏西方或西北西，不管哪...

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

人工智慧（ＡＩ）時代來臨，研究指出，未來每個人均有機會活到一二○歲。台大醫院院長余忠仁說，透過ＡＩ、醫療大數據分析，做到...

新紀元！台大單孔機械人手術首例挑戰直腸癌

台大醫院昨天正式成立「機器人及創新手術中心」，宣布進入「單孔機械人手術」新紀元，下刀傷口從原本四個孔剩下一個孔，院長余忠...

塑膠公約談判剩3天 草案無共識處暴增為1500個

「時間不多了，但文字卻一團糟。」全球塑膠公約談判倒數第三天，卅二條主席文本草案中，僅有二條獲提交法律起草小組審議。尚無共...

健康名人堂／智慧醫療帶動數位轉型 提升醫院體質實力

由「美國新聞週刊（Newsweek）」與調研機構Statista合作評選的「全球最佳智慧醫院」，每年選出全球智慧醫療的領...

健康主題館／桃園高齡健康 張善政揭3大目標

「最好的長照，就是不用長照」，桃園市長張善政九日出席高齡健康產業博覽會表示，桃園現在是年輕夫妻結婚率最高的城市，也是全台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。