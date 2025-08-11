不是胸口痛才是心臟病 別等到喘不過氣才就醫

很多人以為，心臟出問題一定會「很痛」。其實，有一類心臟病很常見，卻經常被忽略，因為它往往不會痛，而是「喘」得厲害——這就是「心臟衰竭」，俗稱「心臟無力」。

門診中，常見七、八十歲的阿公阿嬤說：「最近怎麼走幾步就喘？是不是老了？」有的甚至是晚上平躺會咳、要坐著睡，卻以為是感冒或氣喘。但詳細檢查後才發現，問題其實出在心臟。

心臟衰竭不代表「心臟停止跳動」，而是指心臟的泵血功能減弱，無法把血液有效打出去或回收，導致肺部積水、下肢腫脹、活動耐力下降。初期症狀不明顯，只是稍微比較累、比較喘，容易與年齡、退化混為一談。

值得警覺的是，有一種心臟衰竭類型特別容易在老人家中被忽略，叫做「舒張性心衰竭」，患者的心臟收縮力正常，但因為心室變硬，血液回流困難，同樣會導致肺積水與呼吸困難。這類病人外觀看起來心電圖正常、心跳規律，卻仍然會「越走越喘」、「晚上要坐著睡」，需要靠心臟超音波來診斷。

根據台灣心臟學會統計，65歲以上每5人就有1人會出現心衰竭症狀，而且發作後的5年內死亡率超過癌症。一旦住院，癒後大多不佳，因此早期發現、早期控制極為重要。

怎樣的人該特別注意？如果有高血壓、糖尿病、心律不整（例如心房顫動）、曾經得過心肌梗塞的人，或是長期水腫、走路喘、晚上咳的人，應該盡早就醫，檢查心臟功能。尤其是不明原因的喘、累、腫都是警訊，千萬不要忍耐拖延。

除了藥物治療，心衰竭的穩定也跟生活習慣密切相關。控制血壓、減少鹽分攝取、規律活動（如每天快走30分鐘）、體重監測、定期回診，都是保護心臟的關鍵。很多病人以為年紀大了喘是正常，其實只要及時處理，還是能把生活品質拉回來。

提醒大家，不是只有「胸口痛」才是心臟病，如果最近常喘、常累、活動力下降，切勿輕忽，應找心臟內科醫師檢查一下。別等到「喘到不能平躺」才發現，是心臟在求救。

