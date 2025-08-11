健康名人堂／智慧醫療帶動數位轉型 提升醫院體質實力

由「美國新聞週刊（Newsweek）」與調研機構Statista合作評選的「全球最佳智慧醫院」，每年選出全球智慧醫療的領先者，台中榮總自2022年起連續3年入選，2024年更獲第99名，是全台唯一進入百大的醫院。台中榮總的經驗說明，以智慧醫療基礎建設帶動數位轉型，改變醫院經營文化，提升體質與實力，有助提升醫療效率、品質，與病人安全。

電子紙省時、避抄寫錯誤

舉例來說，台中榮總將「電子紙」應用於臨床，包括標籤藥盒、床頭標籤、行動書寫記錄板及醫療卡等。目前所有急性病床都有電子紙相關設備，護理人員只要將醫師指示輸入，資訊就直接轉入電子紙床頭卡等，不需一直抄寫，電子紙平行轉移資訊，不但省時，也能避免抄寫導致的錯誤，每位護理師平均一天可節省大約20分鐘。

不過，電子紙並不便宜，所有病床若全部改用電子紙，大約耗費數千萬元。護理師若是一天到晚得將醫囑抄來抄去，覺得工作繁瑣又血汗，說不定就成為離職的原因之一。護理師離職後，人力不足，醫院就得關閉病房。病房一旦關閉，勢必影響病人治療，連帶也使醫院收入降低。

將數位醫療的支出視為投資，不以傳統的成本理念來看待，似乎較能吻合數位轉型的經營理念。護理師減少了重覆的例行工作，把這些時間節省下來， 可以提供病人更好更細緻的照護。歐美許多醫院致力於數位轉型，把重複性工作交由機器人或電腦，不用人工一直重複，也有助吸引年輕人投入。

數位醫療更有助病人安全

數位醫療更有助病人安全，例如台中榮總放射治療師開發的一個軟體，即可避免患者X光「照錯腳」。臨床若關節需要照X光，最怕照錯邊，例如原本要照左腳，卻照成右腳。台中榮總這套協助識別的軟體，當患者躺上治療床後，如果原本要照右腳，若上來的卻是左腳，X光機馬上警示，增進安全性。

百工百業都在進行數位轉型，對於數位轉型的定位幾乎決定了智慧醫療推動的結果。因為全面推動，需要大量經費投資，繼而組織流程發生大幅度的改變。既有的資訊系統如果無法符合數位化要求，可能需要打掉重練，如果沒有院方由上而下的全力支持，只能限縮在特定項目單點式發展。

不應只從商業化價值判斷

其次是不能只從商業化價值判斷。若是從營收角度思考，小心避免落入見樹不見林的迷思。醫療原本就基於醫學研究突破與服務優化的需求，即使沒有商業化，也能加速醫學研究、提升服務效率、減輕人力負擔。智慧醫療不只是醫療服務的智慧化，也是服務流程、醫學研究的智慧化，團隊中的每個人都可能發掘智慧醫療創造的價值。

