健康主題館／桃園高齡健康 張善政揭3大目標

「最好的長照，就是不用長照」，桃園市長張善政九日出席高齡健康產業博覽會表示，桃園現在是年輕夫妻結婚率最高的城市，也是全台平均年齡最低的城市，但長輩的健康照顧同樣重要，桃園市府以「健康慢老、照顧安老、安心終老」三大目標完善長者照護，並確保從新生兒到長輩，每個年齡層的健康都不被忽略。

樂高城市 健康新桃園

第二屆高齡健康產業博覽會於8月8日至10日舉行，桃園市打造「桃園館」，由產、官、學、醫共同參展，館內以「樂高城市．健康新桃園」為核心理念，結合醫療體系、長照服務產業與教育單位，展示智慧輔具、高齡友善服務、運動遊戲地墊、運動檢測設備等，展現桃園對於高齡健康的用心與創新作法。

張善政特地於9日下午前往桃園館，參觀桃園館的成果，並與民眾互動，也為工作人員打氣。他強調，最好的長照，就是不用長照，這不是一句口號，希望在桃園可以落實讓人家健康慢老、照顧安老、安心終老的目標。

在「健康慢老」方面，桃園是全國第1個推動擴大肺癌篩檢計畫的城市，自112年3月起針對菸品暴露、相關疾病史或家族史、職業暴露及空汙及油煙等4大類高風險族群，推動免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，至今年2月已完成逾4萬人次篩檢，找出二百多人確診肺癌，所幸當中超過9成為早期肺癌，幫助市民及早發現，早期治療。同時也整合慢性病管理與大家醫計畫，並以「健康E管家」深入社區據點，提升前端照護可近性。

為落實「照顧安老」理念，桃園打造全齡支持照顧網，桃園推出全台首案「白鷺安居」社會住宅結合長照綜合大樓、布建住宿式長照機構並銜接出院服務，更以藝術展治癒失智長者。

為達成「安心終老」目標，桃園更領先全國推動「結合簽署醫療決定（AD）補助帶狀疱疹疫苗」的策略，並全面實施衛生所開立預立醫療諮商門診。桃園市衛生局表示，希望市民有意識重視自己健康，因此透過預立醫療決定引導民眾，只要前一年有接種新冠、流感疫苗，並且完成AD，就可獲得帶狀疱疹疫苗補助。

設全台唯一「婦幼局」

不僅是照顧高齡，桃園身為「最年輕」城市同樣努力照顧母嬰健康，桃園市衛生局表示，考量孕婦產後憂鬱等推出心理諮商、精神醫療等服務，並且設有全台唯一婦幼局，希望讓照顧年輕爸媽們，減少三明治世代壓力，提供從小到老的健康照護。

桃園館有來自產、官、學、醫多元單位共同參展，包括桃園市天成、敏盛、聯新、部桃、新國民及怡仁等醫療體系，還有台灣居護、旭登護理之家、台灣無障礙、合群健康、瑞之盟醫事服務體系等長照服務產業，以及元智大學，攤位涵蓋健康檢測、長照實務、智慧科技應用與行動醫療整合，體現桃園在高齡健康治理活力與行動。

