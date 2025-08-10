豬源短少雲林交易量減5% 估豬價到中秋才可望回穩

全台毛豬供應量少，拍賣價持續飆高，農業部為穩定豬價決定8月13日再增休市一天。雲林肉品市場表示，近一、兩個月豬隻育成率不佳，豬量減少致都處於高價位，雲林本周也會配合休市1天，但因中元節即將到來，接著又是中秋，預估可能在中秋節後豬價才可望逐漸回穩。

豬價近兩個月來持續盤升，雲林肉品市場說，上月就突破每公斤百元大關，到上周都還維持在每公斤108元的平均價，平均交易頭數都維持在2100頭，比正常的2200頭交易量少了約5%。

肉品市場總經理黃加安指出，交易頭數如減少5%，豬價大約會增加1成，上周價格維持在每公斤108元左右，雲林這次淹水對豬隻未造成太大的死傷，豬量少係因豬隻下痢育成率下降所致，休市主要目的也是為平穩豬價，不要大幅上漲，對抑制豬價作用不大。

豬價居高不下，為穩定豬價，農業部7月30日已休市1天，本月初再行文各肉品市場8月13日再增休市1天。雲林肉品市場今天例行休市，8月13日也將配合再增休1天。

肉品市場指出，8月4日至9日拍賣頭數為11646頭，平均價格每公斤108.6元，配合農業部休市，雲林縣預估本周平均價格也將維持在每公斤約108元，在豬隻育成率低及飼料價格居高不下，短期內豬價可能維持在高價。

黃加安指出，休市主要目的也是為平穩豬價，不要再大幅上漲，對抑制豬價作用不大，接著中元節和中秋節的高需求期又將到來，預估豬價可能要等到中秋節過後才可望回穩。 豬價居高不下，雲林肉品市場上周交易價都維持在每公斤108元上下的高價，配合農業部周三增休市一天，預估中秋節後豬價才可望回穩。本報資料照片

商品推薦