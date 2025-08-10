豬源短少雲林交易量減5% 估豬價到中秋才可望回穩
全台毛豬供應量少，拍賣價持續飆高，農業部為穩定豬價決定8月13日再增休市一天。雲林肉品市場表示，近一、兩個月豬隻育成率不佳，豬量減少致都處於高價位，雲林本周也會配合休市1天，但因中元節即將到來，接著又是中秋，預估可能在中秋節後豬價才可望逐漸回穩。
豬價近兩個月來持續盤升，雲林肉品市場說，上月就突破每公斤百元大關，到上周都還維持在每公斤108元的平均價，平均交易頭數都維持在2100頭，比正常的2200頭交易量少了約5%。
肉品市場總經理黃加安指出，交易頭數如減少5%，豬價大約會增加1成，上周價格維持在每公斤108元左右，雲林這次淹水對豬隻未造成太大的死傷，豬量少係因豬隻下痢育成率下降所致，休市主要目的也是為平穩豬價，不要大幅上漲，對抑制豬價作用不大。
豬價居高不下，為穩定豬價，農業部7月30日已休市1天，本月初再行文各肉品市場8月13日再增休市1天。雲林肉品市場今天例行休市，8月13日也將配合再增休1天。
肉品市場指出，8月4日至9日拍賣頭數為11646頭，平均價格每公斤108.6元，配合農業部休市，雲林縣預估本周平均價格也將維持在每公斤約108元，在豬隻育成率低及飼料價格居高不下，短期內豬價可能維持在高價。
黃加安指出，休市主要目的也是為平穩豬價，不要再大幅上漲，對抑制豬價作用不大，接著中元節和中秋節的高需求期又將到來，預估豬價可能要等到中秋節過後才可望回穩。
🌀最新颱風動態
▪️三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：「這天」穿越北台灣上空 登陸機率增加
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言