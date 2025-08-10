楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三、周四楊柳颱風最靠近台灣，尤其周三北部、東北部、東部、中南部有局部大雨或豪雨，東部、南部山區有局部豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照
周三、周四楊柳颱風最靠近台灣，尤其周三北部、東北部、東部、中南部有局部大雨或豪雨，東部、南部山區有局部豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照

楊柳颱風持續發展，其強度也已達輕度颱風上限，預估明天清晨增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜表示，最快周二發布海上及陸上警報，周三、周四颱風最接近台灣，屆時全台有雨，其中東部、南部山區慎防局部豪雨等級以上降雨。

林定宜說，楊柳颱風今下午2時位於鵝鑾鼻東方1710公里向西行進，預估周三影響台灣最劇烈，後續路徑及強度仍有不確定性，預估明天清晨增強為中度颱風，最快周二上半天發布海上警報，傍晚至晚間發布陸上警報。

目前楊柳颱風強度為輕度颱風上限，未來路徑若太平洋高壓較強，楊柳颱風就會被壓制往偏西方向移動，其強度可能維持強度或進一步增強；若太平洋高壓較弱，楊柳颱風行徑方向就有可能偏西北西方向前進，並因較強的高低層垂直風切限制，導致結構被破壞而減弱。

降雨部分，林定宜指出，明後（11、12日）2天水氣偏多，清晨至上午受到西南風與陸瘋輻合，中部沿海、南部有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部、花東山區有短暫雷陣雨，西半部、東半部山區有局部大雨，西半部近山區及其他山區慎防短延時豪雨。

周三、周四（13、14日）楊柳颱風最靠近台灣，尤其周三北部、東北部、東部、中南部有局部大雨或豪雨，東部、南部山區有局部豪雨等級以上降雨，等於幾乎全台有雨；周四上半天西半部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，周四下班天隨著颱風逐漸遠離，雨勢也漸趨緩，但降雨型態仍須視颱風路徑及強度而所有變化；周五至周日（15至17日）環境風場轉為東風，迎風面的東半部、恆春半島不定時有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷雨的天氣型態。

溫度部分，未來1周各地高溫約31至35度，其中大台北、南高屏、花蓮局部地區，在沒有下雨前，甚至會出現36度以上高溫；另外，隨著楊柳颱風接近，周二至周四基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪，民眾要留意。

中央氣象署最快周二發布海上及陸上警報，周三、周四颱風最接近台灣，東部、南部山區慎防局部豪雨等級以上降雨。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風持續發展，其強度也已達輕度颱風上限，預估明天清晨增強為中度颱風。圖／中央氣象署提供
警報 豪雨 雷雨 氣象署 楊柳颱風

