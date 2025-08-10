APEC糧食安全部長會議　台灣擴展農業合作

快訊

中央社／ 台北10日電

農業部今天表示，今年度APEC食安全部長會議於韓國仁川舉行，台灣除了說明AI智慧應用、強化農業產業韌性外，並與韓國、墨西哥及澳洲等進行雙邊會談，積極擴展農業實質合作。

農業部發布新聞稿表示，亞太經濟合作會議（APEC）第10屆「糧食安全部長會議」今天在韓國仁川舉行，本年度主題為「打造永續明天」，以「連結、創新、共榮」為優先推動方針，其中農業議題特別聚焦農糧體系的創新與發展。

農業部指出，台灣由農業部次長胡忠一率團出席，說明台灣農業導入AI、結合大數據與物聯網（IoT）技術，建立精準農業系統，提升農業生產效率，並建構具氣候適應力的農糧生產系統。

農業部說，這次會議，胡忠一並與APEC主辦國韓國，以及主要會員墨西哥及澳洲等團長進行雙邊會談，就亞太糧食安全議題，智慧農業應用進展及台灣農產品外銷檢疫等議題意見交換，積極拓展台灣與APEC經濟體農業實質合作。

農業部提到，APEC為台灣與亞太地區各主要國家就農業永續發展及確保糧食安全等重要議題，進行資訊交流與技術合作的重要場域；未來將持續積極參與APEC，深化與各會員間合作，建構台灣農業部門先進、安全及永續產業形象，同步推台灣廣農業高端技術與優質農產品至國際舞台。

