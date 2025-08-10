快訊

網傳屈公病人傳人「恐大流行」？疾管署澄清：病媒蚊傳播

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中國廣東省屈公病增加，美國CDC和台灣衛福部都發出旅遊警示。取材自佛山發布
近日國際屈公病等蚊媒傳染病疫情嚴峻，但社群媒體傳出屈公病會人傳人，且未落實疫調，甚至國內恐發生大規模流行等訊息，引起民眾疑慮。衛福部疾管署今特別澄清，屈公病為病媒蚊傳播疾病，多經由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，不會人傳人；屈公病為我國法定傳染病之一，經通報個案均會與地方政府衛生局密切合作，由衛生局主責進行個案疫情調查與相關環境控制的緊急防治措施。

疾管署指出，今年截至8月6日，共累計17例屈公病確定病例，均為境外移入，感染國家以印尼13例最多，其次為菲律賓2例、斯里蘭卡及中國廣東省各1例，目前國內無本土疫情發生，而境外移入病例數仍為近6年同期最高，為2020至2024年同期介於0至6例。此外，中國廣東省屈公病疫情嚴峻，自7月8日報告首例移入病例以來，迄今累計逾7000例病例，近一周新增2892例病例，並以佛山市2770例最多。

疾管署表示，由於廣東省其他城市近期陸續出現病例，並於澳門及香港等地報告移入病例，另澳門近日已出現本土病例。佛山市於近期每日新增病例數雖有呈現下降情形，但病例數仍多。本署已提升中國廣東省的國際旅遊疫情建議等級至第二級：警示(Alert)。

疾管署表示，屈公病為我國法定傳染病之一，目前防治重點為避免屈公病自境外移入引發本土流行，必須避免社區內有病媒蚊孳生，呼籲國人與政府共同努力，落實「巡、倒、清、刷」等積水容器清除工作，並維護居家及戶外環境整潔，以避免病媒蚊孳生。

目前經通報個案均會與地方政府衛生局密切合作，由衛生局主責進行個案疫情調查與相關環境控制的緊急防治措施，包括針對個案可傳染期間的居住地或工作地，進行病媒蚊孳生源調查、積水容器清除及必要的化學防治作業等；疾管署則會持續監測與評估防治成效，確保防治措施有效落實，同時並發布新聞稿及致醫界通函，提醒民眾及醫療體系注意防範。

疾管署將持續遵循傳染病防治法分工與年度預算的執行規定，配合國際與國內疫情監測，與地方政府及相關部會加強合作。在出入境旅客檢疫部分，透過旅行社、航空公司、港口船舶業者等多元管道，加強宣導防蚊措施及症狀警覺，提醒自屈公病流行地返國民眾如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利及早通報、診斷及治療，共同防堵境外移入個案引發之疫情風險，守護國人健康安全。

