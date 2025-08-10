車輛逾期檢驗仍上路！審計部揭客運亂象 去年未驗車載客「破200趟」

交通部公路局建置「公路汽車客運動態資訊管理系統」，結合監理系統的車籍資訊，即時監控客運車輛逾期檢驗情形，但審計部最新報告指出，近2年違規載客情況增加，從2022年1輛、2趟次，到2024年10輛、165趟次，甚至有業者派出駕照逾期的駕駛出車，且面對官方查核，違規有增無減。

根據公路局資料統計，2021至2024年公路汽車客運逾期未辦理檢驗，仍出車行駛紀錄者，高達28車、242趟次，其中2021年11車、47趟次；2022年1車、2趟次；2023年6車、28趟次；2024年10車、165趟次，違規行為有惡化趨勢。

審計部最新決算報告指出，部分業者甚有逾檢驗期限40日的情況，但公路局對於不依期限參加定期檢驗客運業者，卻未依道路交通管理處罰條例規定處理，不利遏止相關違規情事，要求交通部研謀改善，督促客運業者落實車輛定期檢驗作業，並提升相關監理措施強度。

報告內容也指出，部分公路客運還違規派任逾期未參加定期訓練的駕駛開車，2022年到2024年有22人，出車日數159日；派遣駕照逾期未審驗的駕駛出車也有6人，出車日數11日，總計客運業者派任資格異常駕駛跑車共170日。

審計部認為，上述情況顯示2024年客運業者違規派任資格異常駕駛出車情況，較2022及2023年有惡化趨勢，其中有出車駕駛逾定期訓練期限100日，或是逾駕駛審驗期限30日以上情況。公路局雖依規定舉發裁罰，但客運業者違規派任資格異常駕駛的出車情況不減反增，增加行車安全風險。

審計部建議，交通部應督促客運業者強化所屬駕駛人管理作業，確保營業大客車駕駛資格完備，以提升公共運輸安全。

對此，公路局回應，客運動態資訊系統定期於車輛檢驗前10日發送檢驗通知，如未依限完成檢驗，各區監理所將請業者停止車輛派遣；另公路汽車客運違規出車營運，已依法開單裁罰，將請各區監理所針對逾檢出車情形列入定期查核項目。

針對業者派出駕照逾期駕駛出車，公路局表示，駕駛人如有資格異常出車紀錄，各區監理所將通知業者停止車輛派遣，另已請各區監理所，將駕駛人資格異常出車情形列入定期查核項目。

