大雨升級...慎防雷擊、強陣風！15縣市發布豪雨特報
中央氣象署今下午4時20分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區為嘉縣山區；大雨警戒區為台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區。
氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１０）日嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、中部地區及北部、南部、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。
