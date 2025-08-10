快訊

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

大雨升級...慎防雷擊、強陣風！15縣市發布豪雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時20分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時20分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時20分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區為嘉縣山區；大雨警戒區為台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１０）日嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、中部地區及北部、南部、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨 落石 新北 台南 桃園 宜蘭 氣象署 強降雨 台中市 高雄市

延伸閱讀

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

豪雨催生 台南山上水道博物館山苦瓜、菌菇生態驚喜現身

影／豪雨肆虐過後 甲仙小林村旁野溪變大河、土石跟路面齊高

高溫上看36度！楊柳颱風發威這天雨勢最大 東部、南部山區慎防豪雨

相關新聞

大雨升級...慎防雷擊、強陣風！15縣市發布豪雨特報

中央氣象署今下午4時20分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區為嘉縣山區；大雨警戒區為台北市、新北市...

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時10分針對全台15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

維生素C勝奇異果、檸檬 營養師曝「1水果」營養價值超高

釋迦又名「番荔枝」，味道香甜可口，是台灣盛產的水果...

聽損恐增5倍失智風險！專家授「搓手聽篩法」揪前兆 聽不見一聲音要小心

美國醫學會出版的神經學領域期刊「JAMA Neurology」指出，重度聽力損失者，其失智症風險增加約4.94倍，不可不...

都是水腫惹的禍！營養師曝4招「預防矮肥短」：營養補充是關鍵

夏天來了想穿短褲、短裙，身體卻水腫消不掉？營養師高敏敏曝光4種「美腿神器套餐」，指出只要吃對食物、動起來就是創造纖腿的開始，不靠偏方，全靠營養補充、體內代謝，自然就會變得水噹噹。

台北獲最浪漫城市寶座！上班族七夕5大熱門景點曝光 約會預算跌破眼鏡

七夕將至，過去不少人認為情人節可能需「砸錢」製造浪漫驚喜，但今年調查發現，「理性消費」成趨勢，近7成認為預算落在3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。