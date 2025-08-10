都是水腫惹的禍！營養師曝4招「預防矮肥短」：營養補充是關鍵
夏天來了想穿短褲、短裙，身體卻水腫消不掉？營養師高敏敏曝光4種「美腿神器套餐」，指出只要吃對食物、動起來就是創造纖腿的開始，不靠偏方，全靠營養補充、體內代謝，自然就會變得水噹噹。
高敏敏在Instagram粉專發文，直言「腿腳水腫看起來瞬間矮肥短」，不只影響美觀，其實也可能代表代謝慢、循環差。她分享可以靠4招改善：
一、推薦消水腫飲品
高敏敏建議，日常可以喝咖啡、綠茶、黑豆水、玉米鬚茶、紅豆水等幫助利尿排鈉促代謝、改善水腫，尤其「喝溫水」效果更好。
二、高鉀蔬菜 多吃有感
高敏敏指出多補鉀等同於幫助排鈉消水腫，像是金針菇、菠菜、白莧菜、地瓜葉、苜蓿芽等，這些含膳食纖維與鉀離子都可以促代謝、順排便，讓腸道輕盈人不腫。
三、高鉀水果 清爽去水腫
高敏敏表示香蕉、哈密瓜、奇異果、番茄、火龍果等水果，含鉀與抗氧化營養素可協助排鈉、維持水分平衡，改善水腫狀態。
不過她也特別提醒，因為可消水腫的食材幾乎都含鉀，腎功能不佳的人，務必要遵照醫師的建議攝取鉀量。
四、搭配運動 幫助代謝
每天運動30分鐘以上，跳繩、有氧運動、腳踏車、快走、瑜珈，還有睡前可以抬抬腿，不僅可以促循環、增加排水效率，還能夠有效消水腫，連氣色都會亮起來！
