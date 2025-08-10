緬懷楊元太捏土為語 蕭宗煌：山雲就像從嘉義遠眺

嘉義縣梅嶺美術館即起舉辦「山韻千峰－楊元太紀念展」，向深耕陶藝以山川為友、以泥土為語的藝術家楊元太致敬，同時邀請其子楊上峰共同參展，彰顯子承父志薪火相傳。

「山韻千峰－楊元太紀念展」即日起展至8月23日，今天上午舉行開幕紀念音樂會與導覽，故宮博物院院長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁及眾多藝文人士出席，聆聽台灣四季組曲、望春風、雨夜花、千風之歌及生命的曙光等樂曲，下午則有專題講座與座談。

翁章梁致詞表示，在楊元太生前曾見過3、4面，也曾聽過他導覽自己創作，他說在捏佛像時候，不曉得是他在捏佛像還是佛像在捏他，這句話非常有深意，有一點禪宗的那種感覺與色彩，讓人記憶深刻。

翁章梁說，出身嘉義朴子的楊元太，是對土地充滿愛的藝術家，也是謙卑、自在的藝術家。

蕭宗煌表示，楊元太本名楊國雄，改名「元太」有一元復始之意，因此回到故鄉這塊土地創作，從泥土找到創作元素，用陶土呈現質樸感覺，他創作的山、雲，就像是從嘉義這片土地上遠眺玉山、關子嶺的感覺。

楊上峰表示，「父親在過世前曾說，感謝這片土地、感謝嘉義、感謝眾多藝術前輩，讓他看到典範」。

策展人王怡文說，此展不以時間為主軸，而是依創作脈絡的感性邏輯展開。首區「大地的連結」聚焦楊元太對家鄉土地的情感與材料語言；第二區「創作的初心」則呈現他如何發展出「先塑後掏」、撕裂、摔打等實驗性手法；第三區「來自內在的造型」匯集「親情」與「太極」系列，顯示楊元太如何將身體經驗與自然律動轉譯為形體語彙；最後一區「天人之間」，則聚焦於晚年的佛像與抽象造型，展現他對氣韻、無常與慈悲的體悟。

楊元太師承吳梅嶺、楊英風，長年埋首山間農舍創作，40年不輟，2024年離世；台北師範學校藝術科、台灣藝專美術科雕塑組畢業，創作歷程從平面繪畫到立體雕塑，2018年獲頒聯合國教科文組織國際陶藝學會榮譽會員殊榮。

商品推薦