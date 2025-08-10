聽損恐增5倍失智風險！專家授「搓手聽篩法」揪前兆 聽不見一聲音要小心

美國醫學會出版的神經學領域期刊「JAMA Neurology」指出，重度聽力損失者，其失智症風險增加約4.94倍，不可不慎。聽損若未矯正，不只影響聽力，也會讓人與外界隔絕，出現社交隔離、導致憂鬱情緒，長期放任聽力退化，伴隨而來的就可能是失智症。

隨著年齡增長，聽覺器官自然退化，因初期症狀不明顯，漸進式的退化過程容易被忽視。資深聽力師蔡鋕鑫表示，聽力檢查並非老年人才需要做，及早發現、介入聽損治療，可提升溝通及生活品質，並增強認知能力，尤其是降低未來失智的風險。

聽損該怎麼發現呢？蔡鋕鑫說，「搓手聽篩法」是非常容易進行的初步自我檢測方式，透過能否聽到搓揉手指發出的微弱聲音，即可粗略評估一個人的高頻聽力狀況。其方式首先是移動到安靜空間，手比一個手指愛心動作，接著在左耳及右耳旁各搓3下，檢查兩耳是否都聽到摩擦的聲音。

如果沒聽見指腹的摩擦聲響，建議預約詳細的聽力檢測；聽力檢測對於幼童、中高齡族群特別重要，例如正在學習語言的孩童，早期療育可以幫助大腦發展。50歲以上的成年人、長期處於高分貝環境的工作者，更要注意聽力受損問題，避免不可逆聽力損失及退化，帶來憂鬱、失智、喪失平衡感等。

蔡鋕鑫分享，除了「搓手聽篩法」揪出聽損前兆，生活中也有許多方式可以得知聽力是否有受損情況。包含日常對話、環境聲音，例如電視是否愈開愈大聲、經常聽不清楚對話要求別人重複說話、對於在嘈雜環境中聽懂對話感到困難、常聽不到門鈴及水壺燒開的聲音，影響生活及人際關係。

根據世界衛生組織統計，65歲以上的老年人口，每3人就有1人有聽力損失，這是每個人都會面臨的功能退化問題。聽不到、聽不清楚會產生溝通困難，更易有避免社交、減少與外界互動的情形，不但產生孤立感，大腦也會缺乏刺激，增加認知功能的衰退，是成為失智症的重要可變因子之一。

