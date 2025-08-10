維生素C勝奇異果、檸檬 營養師曝「1水果」營養價值超高

釋迦又名「番荔枝」，味道香甜可口，是台灣盛產的水果之一。營養師李婉萍指出，釋迦的維生素C含量超高，僅次於維生素C水果之王芭樂。

營養師李婉萍在臉書粉專指出，釋迦不僅含有較多蛋白質、碳水化合物與膳食纖維，同時還有豐富的鉀、維生素C等成分。不同於大眾印象中的「酸的水果維生素C比較多」，釋迦的維生素C成分優於奇異果和檸檬，僅次於芭樂。另外，就品種而言，比起傳統大目釋迦，鳳梨釋迦在膳食纖維、鉀和維生素C的含量上就略遜一籌了。

李婉萍表示，依一般成年人每日建議維生素C攝取量為100毫克來計算的話，一顆去皮去籽、淨重約175公克的釋迦，能夠提供1.7天所需的維生素C，膳食纖維含量更近似4碗高麗菜或1.5碗菠菜，鉀離子量則和1.8根香蕉差不多，一般人吃將有助平衡過多飲食的鈉含量，並降低血壓，運動量較大的人也能適時補充因汗液流失的鉀離子。

不過李婉萍也曾提醒，雖然釋迦營養價值高，但若在正餐之外一次吃太多，仍可能造成身體負擔。以一顆淨重約175公克的釋迦為例，其醣類含量相當於一碗八分滿的白飯；若吃兩顆熱量將超過360大卡，等於額外多吃了半個牛腩燴飯便當，或是一個手掌大小的菠蘿麵包。此外，釋迦的鉀含量也偏高，慢性腎臟病患者、腎功能不佳者或需限制鉀攝取的人，都不適合過量食用。

李婉萍建議，由於釋迦甜度高，若吃太多或在餐前、空腹時食用，容易刺激胃酸分泌，因此餐後享用維佳。餐後吃釋迦，除了能減少腸胃不適，還能利用其中豐富的維生素C，幫助吸收飲食中的鐵質。她提醒，一次最好別超過一顆，避免造成身體負擔。

