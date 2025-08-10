盼解決旅宿缺工 觀光署編10億竟僅增2617人

快訊

中央社／ 台北10日電

旅宿業缺工嚴重，觀光署編列10億元補助旅宿業徵才，原預估增聘逾1萬6000人，卻僅增2617人。觀光署表示，將持續宣導旅宿業者提供符合勞動市場薪資，吸引更多人力投入。

據交通部觀光署統計，旅宿業目前缺工人數約5000到6000人。先前為解決缺工情形，補助旅宿業者增聘服務人員所需薪資，並改善勞動條件，強化人力穩定性及服務量能，觀光署訂有補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點。

審計部近日公布113年決算報告表示，觀光署在中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算編列新台幣10億元（含協助旅宿業者增聘從業人員9億6000萬元、協助旅宿業者辦理徵才及教育訓練4000萬元），針對營業中且最近3年未經該署處分停止獎（補）助合法旅宿業者，新增聘僱房務及清潔服務人員，在112年4月1日至113年3月31日間到職且連續實際在職6個月以上者，補助每人每月5000元，最長12個月。

審計部報告指出，依據編列的預算規模，預估可補助業者增聘逾1萬6000人，有效紓緩缺工情形；但經分析，旅宿業於補助期間僱用員工僅增加2617人，其中觀光旅館業及旅館業客房部職工增幅均未及1成，人力短缺情形並未有效改善。

報告中並指出，根據行政院主計總處113年發布「112 年轉業就業者前職行業－按轉業原因分」統計報表，112年住宿餐飲業員工離職原因，以待遇不符期望占比25.54%為最高，顯示旅宿業薪資待遇與求職者的需求仍有落差。

對此，觀光署回應，將持續宣導旅宿業者提供符合勞動市場薪資，輔導業者營造友善工作環境，吸引更多人力投入，並補助旅宿業者善用科技輔助，彈性運用現有人力，以強化服務品質。

