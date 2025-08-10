楊柳颱風各國預測路徑南修 路徑與強度仍有變數
楊柳颱風動向受關注，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天指出，楊柳颱風距台灣約1720公里，強度接近中度颱風。各國最新預測路徑今早出現南修趨勢，傳統模式系集亦有往南調整，接近台灣時強度可能落在中度颱風至輕颱上限。依氣象署路徑推估，暴風圈最快周三上午觸陸，陸上警報可能在周二下半天發布。
中央氣象署預報員林定宜表示，目前預估登陸點在花蓮，但路徑與強度仍有變數，需觀察太平洋高壓變化。若高壓偏弱，颱風可能偏西北西進；高壓偏強則可能被壓制往西移動；若高壓先弱後強，路徑可能差距100至200公里。
🌀最新颱風動態
▪️三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：「這天」穿越北台灣上空 登陸機率增加
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言