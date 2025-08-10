快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

楊柳颱風各國預測路徑南修 路徑與強度仍有變數

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
楊柳颱風動向受關注，氣象署目前預估登陸點在花蓮，但路徑與強度仍有變數，需觀察太平洋高壓變化。圖為台北今天下午局部地區出現陣雨。記者林伯東／攝影
楊柳颱風動向受關注，氣象署目前預估登陸點在花蓮，但路徑與強度仍有變數，需觀察太平洋高壓變化。圖為台北今天下午局部地區出現陣雨。記者林伯東／攝影

楊柳颱風動向受關注，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天指出，楊柳颱風距台灣約1720公里，強度接近中度颱風。各國最新預測路徑今早出現南修趨勢，傳統模式系集亦有往南調整，接近台灣時強度可能落在中度颱風至輕颱上限。依氣象署路徑推估，暴風圈最快周三上午觸陸，陸上警報可能在周二下半天發布。

中央氣象署預報員林定宜表示，目前預估登陸點在花蓮，但路徑與強度仍有變數，需觀察太平洋高壓變化。若高壓偏弱，颱風可能偏西北西進；高壓偏強則可能被壓制往西移動；若高壓先弱後強，路徑可能差距100至200公里。

楊柳颱風動向受關注，氣象署目前預估登陸點在花蓮，但路徑與強度仍有變數，需觀察太平洋高壓變化。圖為台北今天下午局部地區出現陣雨。記者林伯東／攝影
楊柳颱風動向受關注，氣象署目前預估登陸點在花蓮，但路徑與強度仍有變數，需觀察太平洋高壓變化。圖為台北今天下午局部地區出現陣雨。記者林伯東／攝影
楊柳颱風動向受關注，氣象署目前預估登陸點在花蓮，但路徑與強度仍有變數，需觀察太平洋高壓變化。圖為台北今天下午局部地區出現陣雨。記者林伯東／攝影
楊柳颱風動向受關注，氣象署目前預估登陸點在花蓮，但路徑與強度仍有變數，需觀察太平洋高壓變化。圖為台北今天下午局部地區出現陣雨。記者林伯東／攝影

花蓮 警報 氣象署 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風恐成穿心颱 天氣風險：強度及路徑仍有變數

楊柳颱風路徑南修強度恐增 一圖看各國路徑預測

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

高溫上看36度！楊柳颱風發威這天雨勢最大 東部、南部山區慎防豪雨

相關新聞

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時10分針對全台15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

楊柳颱風恐成穿心颱 天氣風險：強度及路徑仍有變數

民眾關心楊柳颱風路徑及對台灣影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，楊柳颱風將穿過台灣，但強度及路徑仍有變數。

維生素C勝奇異果、檸檬 營養師曝「1水果」營養價值超高

釋迦又名「番荔枝」，味道香甜可口，是台灣盛產的水果...

聽損恐增5倍失智風險！專家授「搓手聽篩法」揪前兆 聽不見一聲音要小心

美國醫學會出版的神經學領域期刊「JAMA Neurology」指出，重度聽力損失者，其失智症風險增加約4.94倍，不可不...

楊柳颱風來襲分隔島再現蕈菇爆發？ 北榮公布蕈類中毒案前5大縣市

楊柳颱風將襲台，各國預測路徑不同，目前最新將成「穿心颱」，並帶來雨勢。隨著國內連續性降雨與高濕度環境，多處地景都出現蕈類...

台北獲最浪漫城市寶座！上班族七夕5大熱門景點曝光 約會預算跌破眼鏡

七夕將至，過去不少人認為情人節可能需「砸錢」製造浪漫驚喜，但今年調查發現，「理性消費」成趨勢，近7成認為預算落在3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。