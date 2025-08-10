楊柳颱風恐成穿心颱 天氣風險：強度及路徑仍有變數

民眾關心楊柳颱風路徑及對台灣影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，楊柳颱風將穿過台灣，但強度及路徑仍有變數。

薛皓天指出，楊柳颱風仍持續朝西進行，強度已達輕颱上限，預估24小時內可升中颱，不過在西移途中受垂直風切影響，接近台灣時強度將減弱為輕颱。

薛皓天指出，目前各模式仍有預報分歧，各國路徑大致維持在偏北通過台灣北部至偏南穿過台灣南部，氣象署路徑為花蓮登陸穿過台灣，並於苗栗台中一帶出海，但近兩日每報路徑都有稍為調整，若到明晨的路線還是沒什麼差異，才能算是比較確定，屆時對台灣影響較好做評估。

若依目前氣象署之路徑，薛皓天指出，預估周三上午逐漸接近並登陸花蓮，東半部及山區周三影響最為劇烈，有陣風6到9級的較大風勢及較大雨勢發生，下半天降雨及風勢愈趨明顯，周三東半部及山區累積雨量可達大雨至豪雨等級。

薛皓天指出，雖然目前颱風路徑對北部及西半部影響較小，且颱風逐漸通過中央山脈後強度將明顯減弱，北部及西半部民眾不要掉以輕心，颱風來臨仍會帶來較大雨勢及風勢，明天仍要多注意颱風動向，要做好防颱準備。

最近天氣，薛皓天指出，今明兩天持續受太平洋高壓影響，為偏南風到西南風環境，各地維持上午晴時多雲，午後受熱力作用轉多雲有短暫雨或雷雨，各地近山地區有較大雨勢機會，大台北地區亦有局部較大雨勢。白天高溫仍明顯，大台北地區及中南部內陸地區局部有35度左右高溫機會。

至於周二受颱風接近及西南風環境影響，薛皓天說，迎風面的中部以南沿海，在清晨至上午局部有零星短暫雨，各地白天維持晴或多雲時晴，午後受熱力作用，轉多雲有短暫雨或雷雨，近山地區仍有較大雨勢機會，各地白天局部有36到38度高溫機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

