楊柳颱風來襲分隔島再現蕈菇爆發？ 北榮公布蕈類中毒案前5大縣市

楊柳颱風將襲台，各國預測路徑不同，目前最新將成「穿心颱」，並帶來雨勢。隨著國內連續性降雨與高濕度環境，多處地景都出現蕈類異常茂盛生長，引起社會關注，楊柳颱風來襲，蕈類生長情形恐又出現。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，坊間流傳三大毒蕈辨識說法，如顏色鮮艷者為毒蕈、具有菌托或無蟲蛀者有毒、接觸銀器會變黑等，均缺乏科學依據易造成錯誤判斷。

前一段時間，高雄市鳳山區中央分隔島上出現大量繁殖的白色菇類；屏東地區民眾分享自家棗樹上突生野生木耳等，顯示台灣溫暖潮濕的氣候特性，有利多種蕈類生長與繁衍。

台北榮總毒藥物防治諮詢中心1986年至2024年統計，國內因誤食有毒蕈類而導致的意外中毒事件，占所有植物及蕈類中毒案例達到8%至9%。這些中毒事件多發生在每年5月至9月，這段期間正好與交通部中央氣象署公布的雨季時間吻合。

楊振昌說，進一步觀察各地區蕈類中毒的發生機率，以台北、台中、南投、高雄及花蓮地區較為頻繁，這也與氣象署提供的年累積雨量中位數分佈圖顯示結果一致，證實蕈類偏好在雨季生長，因此增加了民眾誤食毒蕈的機率。

而在眾多中毒原因中，以民眾自行於野外採摘，並將有毒蕈類誤認為可食用品種的情況最為普遍。其中，外觀與可食用品種極為相似的「綠褶菇是國內最常被誤食的有毒蕈類。此外，也有相當比例的中毒個案，因未能保留剩餘的食餘檢體，以致無法確切辨識所食用的毒蕈種類。

楊振昌指出，蕈類形態多變，外觀與可食用菇類相似者眾多，台灣已知的毒蕈種類已逾六十種。坊間流傳有關毒蕈辨識的各種說法，如「顏色鮮艷者為毒蕈」、「具有菌托或無蟲蛀者有毒」、「接觸銀器會變黑」等，實則缺乏科學依據，也非毒蕈獨有之特徵，易造成錯誤判斷。

近年來，網路平台與行動應用程式(App)紛紛提供植物與蕈類的影像辨識功能，甚至結合人工智慧與群眾資料庫進行即時判讀，對於生態教育與科學普及具有一定價值。然而，這些辨識工具仍存在多重限制，如照片角度、光線條件、菇體生長階段不同，皆可能導致誤判。即便是專家，也須依據完整的型態學特徵與分子鑑定資料，才能準確判定種類與毒性。

因此，無論科技輔助工具多先進，皆不可作為採食野菇的安全依據。民眾切勿因好奇、誤信外觀或仰賴手機App辨識結果，而擅自採摘、烹調或食用任何不明來源的蕈類，以避免造成嚴重甚至致命的健康危害。

由於，毒蕈中毒臨床表現相當多樣，可能造成腸胃道、神經系統、肝臟、腎臟或血液系統之損傷，部分毒素潛伏期長、不僅具有延遲發作的特性，毒性亦強，且尚無特效解毒劑。因此及時辨識危險、早期處置及適當轉送，為降低重症及死亡風險的關鍵。

楊振昌提醒，緊急處理原則，首先，立即停止食用並保留食物樣本，凡誤食或疑似攝入毒蕈者，應立即停止進食，並自然陰乾或冰存於冰箱妥善保存剩餘菇體、食材或現場照片，以利後續毒蕈鑑定與中毒溯源。

其次，及早就醫，避免延誤觀察，凡曾食用來路不明或野外採集之菇類者，尤其是兒童、年長者與慢性病患者，更屬高風險族群，須特別警覺是否產生嚴重的症狀，以免因延遲就醫而危及性命。另外毒蕈中毒可能具潛伏期，所以不宜因初期症狀輕微或短暫緩解就掉以輕心，建議最好皆應主動就醫並接受必要的醫療監測。尤其肝損傷或腎損傷型毒蕈，常有症狀暫時緩解的「假癒期」，如延誤治療將錯失最佳醫療處置的時機。

楊振昌建議，立即就醫情形包括已攝食不明毒蕈，潛伏期尚未過者；並出現嘔吐、腹瀉、黃疸、少尿、幻覺、視覺異常、抽搐、出血、意識混亂、呼吸困難等症狀，應主動聯絡毒物中心(24小時免費專業諮詢專線：02-28717121)，並提供毒蕈照片、症狀與潛伏期等資訊。如有保留剩餘菇體，毒物中心也可轉介專家進行品種鑑定及DNA序列鑑定。

