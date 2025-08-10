台北獲最浪漫城市寶座！上班族七夕5大熱門景點曝光 約會預算跌破眼鏡

七夕將至，過去不少人認為情人節可能需「砸錢」製造浪漫驚喜，但今年調查發現，「理性消費」成趨勢，近7成認為預算落在3000元內即可，僅1成3願意花費逾5000元；最受歡迎的情人節活動為浪漫晚餐、散步看夜景、看煙火，而熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節、貓空纜車、陽明山夜景等。

台灣觀光創新協會與1111人力銀行合作，針對上班族七夕情人節約會偏好、浪漫指數、消費習慣等進行調查，發現七夕約會前5名活動類行為浪漫餐廳晚餐占54.1%、散步看夜景／水岸走走占29.1%、看煙火占24.1%、飯店／汽車旅館獨享兩人時光占20.8%、逛夜市占20.8%。

適合約會景點及活動前5名依序為大稻埕夏日節、淡水老街與夕陽、澎湖花火節、北投溫泉／日式小旅行、陽明山擎天崗／夜景。另外，台北101觀景台、貓空纜車、烏來溫泉、象山夜景及九份老街也極受歡迎，其中光是台北市景點就囊括6個名次，顯示其在浪漫節日的觀光吸引力備受肯定。

在消費趨勢上，「理性消費」成新趨勢，過去不少人認為情人節可能需要「砸錢」製造驚喜，但今年的調查顯示，有67.4%、近7成認為七夕預算落在3000元內即可，僅1成3願意花費逾5000元慶祝，整體約會平均預算為2225元；此外，交通距離、停車方便也成上班族安排七夕的最大考量。

至於全台哪個縣市浪費指數最高，調查指出，上班族前3名為台北市、新北市、高雄市，且台北市得票數遙遙領先，主因是交通便利適合安排約會、有許多適合約會的特色地點、有水岸、夕陽等景色，以及活動、展演或節慶多元。

若要安排七夕連假小旅行，上班族首選前5名仍以六都為主，依序為台北、新北、高雄、台南、台中；另花蓮、澎金馬、宜蘭也是熱門選擇。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，台北市之所以在眾多城市脫穎而出，坐穩上班族心中最浪漫城市寶座，在熱門約會景點中占了6名，主要是完美結合「多元景點」與「高度便利性」2大優勢。

李奇嶽分析，台北景點從陽明山的自然風光、大稻埕的復古街區及夏日節活動，到信義區的時尚地標，動靜皆宜的約會選擇能滿足不同情侶的喜好與預算，且這一且都建立在極為便利的交通路網上，當上班族將「交通便利性」視為首要考量時，台北交通網路提供最佳解方。

為了解台灣上班族七夕情人節的約會意向，台灣觀光創新協會與1111人力銀行進行「上班族七夕情人節約會」調查，針對全台上班族進行立意抽樣，調查時間2025年7月21日到7月29日，總計回收1176份。 根據調查，今天最受上班族歡迎的情人節活動為浪漫晚餐、散步看夜景、看煙火，而熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節、貓空纜車、陽明山夜景等。圖／，台灣觀光創新協會提供

