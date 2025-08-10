快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

聽新聞
0:00 / 0:00

台北獲最浪漫城市寶座！上班族七夕5大熱門景點曝光 約會預算跌破眼鏡

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
根據調查，今天最受上班族歡迎的情人節活動為浪漫晚餐、散步看夜景、看煙火，而熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節、貓空纜車、陽明山夜景等。圖／台灣觀光創新協會提供
根據調查，今天最受上班族歡迎的情人節活動為浪漫晚餐、散步看夜景、看煙火，而熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節、貓空纜車、陽明山夜景等。圖／台灣觀光創新協會提供

七夕將至，過去不少人認為情人節可能需「砸錢」製造浪漫驚喜，但今年調查發現，「理性消費」成趨勢，近7成認為預算落在3000元內即可，僅1成3願意花費逾5000元；最受歡迎的情人節活動為浪漫晚餐、散步看夜景、看煙火，而熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節、貓空纜車、陽明山夜景等。

台灣觀光創新協會與1111人力銀行合作，針對上班族七夕情人節約會偏好、浪漫指數、消費習慣等進行調查，發現七夕約會前5名活動類行為浪漫餐廳晚餐占54.1%、散步看夜景／水岸走走占29.1%、看煙火占24.1%、飯店／汽車旅館獨享兩人時光占20.8%、逛夜市占20.8%。

適合約會景點及活動前5名依序為大稻埕夏日節、淡水老街與夕陽、澎湖花火節、北投溫泉／日式小旅行、陽明山擎天崗／夜景。另外，台北101觀景台、貓空纜車、烏來溫泉、象山夜景及九份老街也極受歡迎，其中光是台北市景點就囊括6個名次，顯示其在浪漫節日的觀光吸引力備受肯定。

在消費趨勢上，「理性消費」成新趨勢，過去不少人認為情人節可能需要「砸錢」製造驚喜，但今年的調查顯示，有67.4%、近7成認為七夕預算落在3000元內即可，僅1成3願意花費逾5000元慶祝，整體約會平均預算為2225元；此外，交通距離、停車方便也成上班族安排七夕的最大考量。

至於全台哪個縣市浪費指數最高，調查指出，上班族前3名為台北市、新北市、高雄市，且台北市得票數遙遙領先，主因是交通便利適合安排約會、有許多適合約會的特色地點、有水岸、夕陽等景色，以及活動、展演或節慶多元。

若要安排七夕連假小旅行，上班族首選前5名仍以六都為主，依序為台北、新北、高雄、台南、台中；另花蓮、澎金馬、宜蘭也是熱門選擇。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，台北市之所以在眾多城市脫穎而出，坐穩上班族心中最浪漫城市寶座，在熱門約會景點中占了6名，主要是完美結合「多元景點」與「高度便利性」2大優勢。

李奇嶽分析，台北景點從陽明山的自然風光、大稻埕的復古街區及夏日節活動，到信義區的時尚地標，動靜皆宜的約會選擇能滿足不同情侶的喜好與預算，且這一且都建立在極為便利的交通路網上，當上班族將「交通便利性」視為首要考量時，台北交通網路提供最佳解方。

為了解台灣上班族七夕情人節的約會意向，台灣觀光創新協會與1111人力銀行進行「上班族七夕情人節約會」調查，針對全台上班族進行立意抽樣，調查時間2025年7月21日到7月29日，總計回收1176份。

根據調查，今天最受上班族歡迎的情人節活動為浪漫晚餐、散步看夜景、看煙火，而熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節、貓空纜車、陽明山夜景等。圖／，台灣觀光創新協會提供
根據調查，今天最受上班族歡迎的情人節活動為浪漫晚餐、散步看夜景、看煙火，而熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節、貓空纜車、陽明山夜景等。圖／，台灣觀光創新協會提供

約會 情人節 上班族

延伸閱讀

男友救星現身！ 全台「24小時無人花店」七夕花禮就靠它 百款現貨「永生香皂花束」 最低599元帶走

人口連19月負成長...七夕近阿管處攜手月老祖廟辦拋繡球

上班族救星！Energy揪玖壹壹 教你跳掉Monday Blue

超壯觀！大稻埕煙火秀吸6萬人次觀賞 還有動力火車嗨唱

相關新聞

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時10分針對全台15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

楊柳颱風恐成穿心颱 天氣風險：強度及路徑仍有變數

民眾關心楊柳颱風路徑及對台灣影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，楊柳颱風將穿過台灣，但強度及路徑仍有變數。

維生素C勝奇異果、檸檬 營養師曝「1水果」營養價值超高

釋迦又名「番荔枝」，味道香甜可口，是台灣盛產的水果...

聽損恐增5倍失智風險！專家授「搓手聽篩法」揪前兆 聽不見一聲音要小心

美國醫學會出版的神經學領域期刊「JAMA Neurology」指出，重度聽力損失者，其失智症風險增加約4.94倍，不可不...

楊柳颱風來襲分隔島再現蕈菇爆發？ 北榮公布蕈類中毒案前5大縣市

楊柳颱風將襲台，各國預測路徑不同，目前最新將成「穿心颱」，並帶來雨勢。隨著國內連續性降雨與高濕度環境，多處地景都出現蕈類...

台北獲最浪漫城市寶座！上班族七夕5大熱門景點曝光 約會預算跌破眼鏡

七夕將至，過去不少人認為情人節可能需「砸錢」製造浪漫驚喜，但今年調查發現，「理性消費」成趨勢，近7成認為預算落在3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。