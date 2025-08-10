快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

聽新聞
0:00 / 0:00

外食族當心！「吃錯油」恐引發慢性發炎 營養師揭緩解方法

聯合新聞網／ 綜合報導
餐飲業者大多使用Omega-6脂肪酸較高的油，常吃外食可能造成身體發炎。示意圖／Ingimage
餐飲業者大多使用Omega-6脂肪酸較高的油，常吃外食可能造成身體發炎。示意圖／Ingimage

疲勞、焦慮、思緒不清和記憶力下降等症狀，可能與體內慢性發炎有關。營養師劉怡里指出，身體慢性發炎的根源，可能是吃錯油導致的！

劉怡里在《TODAY健面聊》節目中指出，現代人外食居多，但餐飲業者大多使用大豆油、玉米油或葵花油等Omega-6脂肪酸較高的油，攝取過多就可能造成身體發炎。劉怡里還指出，Omega-3與Omega-6的最佳攝取比例是1比1，如果外食已攝取較多Omega-6，可以多吃富含Omega-3的魚類，例如：秋刀魚、虱目魚、鯖魚等，將有效緩解身體慢性發炎的情況

至於家庭用油該怎麼選？劉怡里建議，首選植物油，日常飲食中已經透過豬肉、雞肉等肉類攝取到動物性油脂，這些食物本身就含有一定比例的飽和脂肪酸，若再額外使用豬油等動物性油脂烹調，可能導致飽和脂肪酸攝取過量。植物油則推薦橄欖油、苦茶油、酪梨油或堅果油，都可以交替輪流使用。

還有些家庭主婦吃膩了橄欖油、苦茶油等，詢問可否挑選市面上的混合油，劉怡里表示，是可以的，只要小心不要挑到飽和脂肪酸高的油，這類油容易造成心血管疾病。可以倒一小杯的油放進冰箱冷藏，隔天如果油裡有結塊，就代表飽和脂肪酸高，不建議多吃這種油。

脂肪 豬肉 外食 魚類 橄欖油 營養師

延伸閱讀

沒時間運動？營養師：「這運動」每日15分鐘 降低20%死亡率

別把薑當配角！營養師揭「抗發炎3大成分」 抗老、護心、減痛全都來

住家綠地竟能抗癌？28萬人研究曝乳癌風險降9%、子宮癌降20%

嘴角歪斜、說話困難！大連男子睡前做錯一事 隔天確診面癱

相關新聞

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時10分針對全台15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

楊柳颱風恐成穿心颱 天氣風險：強度及路徑仍有變數

民眾關心楊柳颱風路徑及對台灣影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，楊柳颱風將穿過台灣，但強度及路徑仍有變數。

維生素C勝奇異果、檸檬 營養師曝「1水果」營養價值超高

釋迦又名「番荔枝」，味道香甜可口，是台灣盛產的水果...

聽損恐增5倍失智風險！專家授「搓手聽篩法」揪前兆 聽不見一聲音要小心

美國醫學會出版的神經學領域期刊「JAMA Neurology」指出，重度聽力損失者，其失智症風險增加約4.94倍，不可不...

楊柳颱風來襲分隔島再現蕈菇爆發？ 北榮公布蕈類中毒案前5大縣市

楊柳颱風將襲台，各國預測路徑不同，目前最新將成「穿心颱」，並帶來雨勢。隨著國內連續性降雨與高濕度環境，多處地景都出現蕈類...

台北獲最浪漫城市寶座！上班族七夕5大熱門景點曝光 約會預算跌破眼鏡

七夕將至，過去不少人認為情人節可能需「砸錢」製造浪漫驚喜，但今年調查發現，「理性消費」成趨勢，近7成認為預算落在3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。