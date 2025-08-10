聽新聞
外食族當心！「吃錯油」恐引發慢性發炎 營養師揭緩解方法
疲勞、焦慮、思緒不清和記憶力下降等症狀，可能與體內慢性發炎有關。營養師劉怡里指出，身體慢性發炎的根源，可能是吃錯油導致的！
劉怡里在《TODAY健面聊》節目中指出，現代人外食居多，但餐飲業者大多使用大豆油、玉米油或葵花油等Omega-6脂肪酸較高的油，攝取過多就可能造成身體發炎。劉怡里還指出，Omega-3與Omega-6的最佳攝取比例是1比1，如果外食已攝取較多Omega-6，可以多吃富含Omega-3的魚類，例如：秋刀魚、虱目魚、鯖魚等，將有效緩解身體慢性發炎的情況。
至於家庭用油該怎麼選？劉怡里建議，首選植物油，日常飲食中已經透過豬肉、雞肉等肉類攝取到動物性油脂，這些食物本身就含有一定比例的飽和脂肪酸，若再額外使用豬油等動物性油脂烹調，可能導致飽和脂肪酸攝取過量。植物油則推薦橄欖油、苦茶油、酪梨油或堅果油，都可以交替輪流使用。
還有些家庭主婦吃膩了橄欖油、苦茶油等，詢問可否挑選市面上的混合油，劉怡里表示，是可以的，只要小心不要挑到飽和脂肪酸高的油，這類油容易造成心血管疾病。可以倒一小杯的油放進冰箱冷藏，隔天如果油裡有結塊，就代表飽和脂肪酸高，不建議多吃這種油。
