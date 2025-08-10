快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

聽新聞
0:00 / 0:00

南部風災豬源短缺 新北「人情拜託調豬」日供2200頭不休市

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線即時報導
近期颱風造成南部淹水、豬泡水慘死，造成豬源短缺調度困難。本報資料照
近期颱風造成南部淹水、豬泡水慘死，造成豬源短缺調度困難。本報資料照

今年初爆發小豬下痢大量死亡，加上近期颱風造成南部淹水、豬泡水慘死，造成豬源短缺調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會宣布8月將周休4天。新北肉品市場主任陳志銘說，他們供應雙北豬肉，竭盡全力調豬，整個肉品市場非常辛苦，每日豬隻進場量2200頭，幾乎是靠人情拜託來的，才不讓豬源短缺，目前沒有休市打算。

宜蘭每天毛豬需求量400多頭，縣內養豬戶飼養量不足供應，6成仰賴外縣市豬源。宜蘭縣家畜肉類商業同業公會宣布8月將周休4天，這個月只有周三、周六及周日可以買到豬肉，狀況若持續惡化，不排除擴大休市5天。

新北肉品市場主任陳志銘說，因風災肉源價格上漲，但新北肉品市場供應雙北肉源，竭盡全力調豬，從養豬戶、承銷商到肉品市場都非常辛苦，市場現在每日豬隻進場量約2200頭，幾乎是靠人情拜託來的，「沒有拜託怎麼有豬？」目前沒有休市打算。

北市畜產運銷公司表示，豬肉現階段多為分切好直接從中南部直接進貨，北市已多年未從事屠宰相關業務，目前供貨狀況尚屬穩定，暫時沒有進不到豬肉問題。

豬肉 新北

延伸閱讀

高溫風災致豬價走高、豬源調度困難 農業部祭3措施盼10月回歸常態

南部風災豬慘死泡水 宜蘭調不到豬被迫休市4天 再惡化不排除休5天

新北少女搭Uber返家遇車禍 噴飛車外爆頭慘死驚悚畫面曝光

洩漏死亡案件給殯葬業者 新北警涉收賄洩密 1人起訴 2人緩起訴

相關新聞

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時10分針對全台15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

楊柳颱風恐成穿心颱 天氣風險：強度及路徑仍有變數

民眾關心楊柳颱風路徑及對台灣影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，楊柳颱風將穿過台灣，但強度及路徑仍有變數。

維生素C勝奇異果、檸檬 營養師曝「1水果」營養價值超高

釋迦又名「番荔枝」，味道香甜可口，是台灣盛產的水果...

聽損恐增5倍失智風險！專家授「搓手聽篩法」揪前兆 聽不見一聲音要小心

美國醫學會出版的神經學領域期刊「JAMA Neurology」指出，重度聽力損失者，其失智症風險增加約4.94倍，不可不...

楊柳颱風來襲分隔島再現蕈菇爆發？ 北榮公布蕈類中毒案前5大縣市

楊柳颱風將襲台，各國預測路徑不同，目前最新將成「穿心颱」，並帶來雨勢。隨著國內連續性降雨與高濕度環境，多處地景都出現蕈類...

台北獲最浪漫城市寶座！上班族七夕5大熱門景點曝光 約會預算跌破眼鏡

七夕將至，過去不少人認為情人節可能需「砸錢」製造浪漫驚喜，但今年調查發現，「理性消費」成趨勢，近7成認為預算落在3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。