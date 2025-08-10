南部風災豬源短缺 新北「人情拜託調豬」日供2200頭不休市

今年初爆發小豬下痢大量死亡，加上近期颱風造成南部淹水、豬泡水慘死，造成豬源短缺調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會宣布8月將周休4天。新北肉品市場主任陳志銘說，他們供應雙北豬肉，竭盡全力調豬，整個肉品市場非常辛苦，每日豬隻進場量2200頭，幾乎是靠人情拜託來的，才不讓豬源短缺，目前沒有休市打算。

宜蘭每天毛豬需求量400多頭，縣內養豬戶飼養量不足供應，6成仰賴外縣市豬源。宜蘭縣家畜肉類商業同業公會宣布8月將周休4天，這個月只有周三、周六及周日可以買到豬肉，狀況若持續惡化，不排除擴大休市5天。

新北肉品市場主任陳志銘說，因風災肉源價格上漲，但新北肉品市場供應雙北肉源，竭盡全力調豬，從養豬戶、承銷商到肉品市場都非常辛苦，市場現在每日豬隻進場量約2200頭，幾乎是靠人情拜託來的，「沒有拜託怎麼有豬？」目前沒有休市打算。

北市畜產運銷公司表示，豬肉現階段多為分切好直接從中南部直接進貨，北市已多年未從事屠宰相關業務，目前供貨狀況尚屬穩定，暫時沒有進不到豬肉問題。

