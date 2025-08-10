花蓮近海5.2地震 在地人覺得晃很大「先震警報才響」

今天下午2時3分在花蓮近海發生5.2地震，深度只有15.3公里，花蓮最大震度在鹽寮有4級。目前花蓮縣消防局尚未接獲災情通報。有民眾表示剛好在開車沒感覺，也有人覺得地震很晃「蠻大的」，警報在地震後才響，代表離震央較近。

今天下午2時10分在花蓮壽豐鄉發生4.2地震，深度僅20.2公里，不過規模較小，大多數人沒有感覺到地震。 今天下午2時3分在花蓮近海發生5.2地震，深度只有15.3公里，花蓮最大震度在鹽寮有4級。圖／翻攝中央氣象署

