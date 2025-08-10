聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮近海5.2地震 在地人覺得晃很大「先震警報才響」
今天下午2時3分在花蓮近海發生5.2地震，深度只有15.3公里，花蓮最大震度在鹽寮有4級。目前花蓮縣消防局尚未接獲災情通報。有民眾表示剛好在開車沒感覺，也有人覺得地震很晃「蠻大的」，警報在地震後才響，代表離震央較近。
今天下午2時10分在花蓮壽豐鄉發生4.2地震，深度僅20.2公里，不過規模較小，大多數人沒有感覺到地震。
🌀最新颱風動態
▪️三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：「這天」穿越北台灣上空 登陸機率增加
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言