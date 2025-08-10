快訊

楊柳還沒來…北市對流旺盛 中正大安等區下午先有強降雨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
颱風還沒來，台北市今天下午對流發展旺盛，預估下午萬華、中正、大安、大同、中山區將陣雨，時雨量可達20毫米。本報資料照片
颱風還沒來，台北市今天下午對流發展旺盛，預估下午萬華、中正、大安、大同、中山區將陣雨，時雨量可達20毫米。本報資料照片

輕度颱風楊柳預計周三至四上半天最靠近台灣。不過颱風還沒來，台北市今天下午對流發展旺盛，預估下午萬華、中正、大安、大同、中山區將陣雨，時雨量可達20毫米。

北市災防辦提醒，正因中正、大安區有較強對流發展，預估未來一小時萬華、中正、大安、大同、中山區時雨量可達20毫米。

雨量 颱風 北市

