楊柳還沒來…北市對流旺盛 中正大安等區下午先有強降雨
輕度颱風楊柳預計周三至四上半天最靠近台灣。不過颱風還沒來，台北市今天下午對流發展旺盛，預估下午萬華、中正、大安、大同、中山區將陣雨，時雨量可達20毫米。
北市災防辦提醒，正因中正、大安區有較強對流發展，預估未來一小時萬華、中正、大安、大同、中山區時雨量可達20毫米。
🌀最新颱風動態
▪️三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：「這天」穿越北台灣上空 登陸機率增加
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
