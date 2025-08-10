聽新聞
0:00 / 0:00
連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震
花蓮近海今下午2時3分發生規模5.2地震，7分鐘後花蓮壽豐鄉再發生規模4.2地震，地震深度20.2公里。最大震度2級。各地最大震度為花蓮2級、台中1級、南投1級、彰化1級。
中央氣氣象署表示，花蓮今下午2時3分發生規模5.2地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度15.3公里，最大震度4級。
各地最大震度為花蓮4級；南投3級、台東、台中、宜蘭、彰化、嘉縣、苗栗、嘉市、雲林2級；桃園、新縣、新市、台南、新北、高雄、台北1級。
7分鐘後，花蓮壽豐鄉再發生規模4.2地震，地震深度20.2公里。最大震度2級。各地最大震度為花蓮2級、台中1級、南投1級、彰化1級。
🌀最新颱風動態
▪️三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：「這天」穿越北台灣上空 登陸機率增加
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言