連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮近海今下午2時3分發生規模5.2地震，7分鐘後花蓮壽豐鄉再發生規模4.2地震，地震深度20.2公里。最大震度2級。各地最大震度為花蓮2級、台中1級、南投1級、彰化1級。

中央氣氣象署表示，花蓮今下午2時3分發生規模5.2地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度15.3公里，最大震度4級。

各地最大震度為花蓮4級；南投3級、台東、台中、宜蘭、彰化、嘉縣、苗栗、嘉市、雲林2級；桃園、新縣、新市、台南、新北、高雄、台北1級。

7分鐘後，花蓮壽豐鄉再發生規模4.2地震，地震深度20.2公里。最大震度2級。各地最大震度為花蓮2級、台中1級、南投1級、彰化1級。

