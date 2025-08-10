楊柳颱風路徑南修強度恐增 一圖看各國路徑預測

氣象粉專「觀氣象看天氣」稍早表示，楊柳颱風目前距離台灣仍有1720公里，強度已經十分接近中度颱風。由於各國今(10日)上午8時最新預測路徑紛紛南修，因此未來強度可望調強，預計楊柳將以中度颱風至輕颱上限接近台灣機率最高。再看傳統模式系集也有南調跡象，有逐漸往AI靠攏趨勢。

「觀氣象看天氣」表示，根據目前氣象署最新路徑，預計暴風圈在周三上午就可能觸陸，發布陸警時間可能落在周二(12)下半天。以目前資料來看，楊柳颱風襲台機會增加中，但強度及路徑仍有變數，請大家持續留意最新動態。

中央氣象署預報員林定宜今天指出，目前預估楊柳颱風將從花蓮登陸，但颱風路徑及強度仍要觀察明天的情況，視太平洋高壓強弱而定。林定宜指出，若太平洋高壓較弱，楊柳颱風行徑方向就有可能偏西北西方向前進；太平洋高壓較強，楊柳颱風就會被壓制往偏西方向移動；太平洋高壓一弱一強，颱風路徑就有可能差100至200公里。

林定宜也說，楊柳颱風不管那一種走法，對台灣都有影響，差別是強度及影響區域。周三及周四最接近台灣，周二上午可能發海警，不排除周二傍晚到晚間發陸警。

