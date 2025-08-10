快訊

高溫風災致豬價走高、豬源調度困難 農業部祭3措施盼10月回歸常態

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
近期因夏季高溫影響豬隻育成率，加上疫病干擾、環保壓力及7月風災、雨災，部分產地供應受損，導致全國毛豬供應量短期內縮減。圖為朴子一處養豬場水淹2公尺深，日前業者動用怪手等重機具搶救在水中掙扎的豬隻。聯合報系資料照
近期因夏季高溫影響豬隻育成率，加上疫病干擾、環保壓力及7月風災、雨災，部分產地供應受損，導致全國毛豬供應量短期內縮減。圖為朴子一處養豬場水淹2公尺深，日前業者動用怪手等重機具搶救在水中掙扎的豬隻。聯合報系資料照

今年初爆發小豬下痢大量死亡，加上颱風及西南氣流影響造成中南部災情，很多豬慘死泡水，導致豬價一路走高、肉品市場毛豬調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會甚至宣布休市4天。對此，農業部表示，已啟動休市、台糖8月增供、冷凍廠減購等調節作為，預估10月有望回歸常態。

根據畜產會資料顯示，8月8日國內毛豬交易頭數為2萬1034隻、拍賣價每公斤交易價格為111.39元；8月9日為1萬2184隻、112.69元。

原本宜蘭肉品市場仰賴外地供應，但因丹娜絲颱風及西南氣流影響吹毀南部豬舍，不僅豬隻慘死泡水，更連帶造成豬源量少價揚，宜蘭肉品市場原本每公斤大約百元拍賣價，日前創下119.64元高價，連帶使得消費者買豬肉變貴，怨聲連連。

宜蘭縣家畜肉類商業同業公會貼出休市4天公告，也就是說消費者一周僅3天能買得到豬肉，但因肉品量少，不少消費者直呼「有錢也買不到豬肉」，且近期牛肉也漲價，只能另尋其他肉品來源。

對此，農業部畜牧司副司長周志勳表示，近期因夏季高溫影響豬隻育成率，加上疫病干擾、環保壓力及7月風災、雨災，部分產地供應受損，導致全國毛豬供應量短期內縮減；此外，因應中元節、中秋節需求高峰將至，市場需求增加、價格進而上揚，屬市場機制正常運作結果。

周志勳表示，未來隨氣候趨於穩定，產地生產逐步恢復，預期整體供需與價格有望於10月回歸常態，目前農業部已啟動休市、台糖8月增供650頭、冷凍廠減購等調節作為，並要求農民秩序出豬，後續也將持續監控市場並適時調節，以維持產銷穩定。

豬肉 宜蘭 農業部

相關新聞

連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

花蓮近海今下午2時3分發生規模5.2地震，7分鐘後花蓮壽豐鄉再發生規模4.2地震，地震深度20.2公里。

楊柳颱風路徑南修強度恐增 一圖看各國路徑預測

氣象粉專「觀氣象看天氣」稍早表示，楊柳颱風目前距離台灣仍有1720公里，強度已經十分接近中度颱風。由於各國今(10日)上...

高溫風災致豬價走高、豬源調度困難 農業部祭3措施盼10月回歸常態

今年初爆發小豬下痢大量死亡，加上颱風及西南氣流影響造成中南部災情，很多豬慘死泡水，導致豬價一路走高、肉品市場毛豬調度困難...

南部風災豬慘死泡水 宜蘭調不到豬被迫休市4天 再惡化不排除休5天

今年初爆發小豬下痢大量死亡，加上丹娜絲颱風造成中南部災情，很多豬慘死泡水，市場嚴重欠豬，調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業...

台灣中油自明日凌晨零時起 汽、柴油價格各調漲0.1元

台灣中油公司自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公...

類風濕性關節炎膝蓋腫痛跛行 中醫治療恢復正常行走

膝蓋腫痛、走路跛行是類風濕性關節炎患者常見情形，除了風濕免疫科西藥，中醫中藥也有很好療效，天寶中醫診所院長林襄穎醫師日前...

