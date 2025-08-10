高溫風災致豬價走高、豬源調度困難 農業部祭3措施盼10月回歸常態

今年初爆發小豬下痢大量死亡，加上颱風及西南氣流影響造成中南部災情，很多豬慘死泡水，導致豬價一路走高、肉品市場毛豬調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會甚至宣布休市4天。對此，農業部表示，已啟動休市、台糖8月增供、冷凍廠減購等調節作為，預估10月有望回歸常態。

根據畜產會資料顯示，8月8日國內毛豬交易頭數為2萬1034隻、拍賣價每公斤交易價格為111.39元；8月9日為1萬2184隻、112.69元。

原本宜蘭肉品市場仰賴外地供應，但因丹娜絲颱風及西南氣流影響吹毀南部豬舍，不僅豬隻慘死泡水，更連帶造成豬源量少價揚，宜蘭肉品市場原本每公斤大約百元拍賣價，日前創下119.64元高價，連帶使得消費者買豬肉變貴，怨聲連連。

宜蘭縣家畜肉類商業同業公會貼出休市4天公告，也就是說消費者一周僅3天能買得到豬肉，但因肉品量少，不少消費者直呼「有錢也買不到豬肉」，且近期牛肉也漲價，只能另尋其他肉品來源。

對此，農業部畜牧司副司長周志勳表示，近期因夏季高溫影響豬隻育成率，加上疫病干擾、環保壓力及7月風災、雨災，部分產地供應受損，導致全國毛豬供應量短期內縮減；此外，因應中元節、中秋節需求高峰將至，市場需求增加、價格進而上揚，屬市場機制正常運作結果。

周志勳表示，未來隨氣候趨於穩定，產地生產逐步恢復，預期整體供需與價格有望於10月回歸常態，目前農業部已啟動休市、台糖8月增供650頭、冷凍廠減購等調節作為，並要求農民秩序出豬，後續也將持續監控市場並適時調節，以維持產銷穩定。

