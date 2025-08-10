快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
小豬下痢大量死亡，加上丹娜絲颱風造成中南部災情，很多豬慘死泡水，市場嚴重欠豬，調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會宣布休市4天，這個月只有周三、周六及周日可以買到豬肉，消費者怨聲載道。記者戴永華／翻攝
今年初爆發小豬下痢大量死亡，加上丹娜絲颱風造成中南部災情，很多豬慘死泡水，市場嚴重欠豬，調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會宣布休市4天，這個月只有周三、周六及周日可以買到豬肉，狀況若持續惡化，不排除擴大休市5天。

宜蘭縣家畜肉類商業同業公會貼出休市4天公告，據了解，宜蘭每天毛豬需求量約400多頭，縣內養豬戶飼養量不足供應，六成需從外縣市載運進來肉品市場拍賣屠宰。

原本宜蘭市場就要仰賴外地供應，最近丹娜絲颱風吹毀南部豬舍，更造成豬源量少價揚，宜蘭肉品市場原本每公斤大約百元拍賣價，日前創下119.64元高價，連帶使得消費者買豬肉變貴，怨聲連連。

市場缺豬遠因是今年國內各地飼養的小豬傳出下痢大量暴斃，宜蘭豬肉攤原本周休二日，6月起變成休周一、周二及周五共3天，最近又因調不到豬加休1天，周一、周二、周四、周五都不開市，消費者每周只有3天可以買到現宰豬肉。

宜蘭縣肉商公會表示，如果情況不改善，接下來可能周休五日，建請農政單位想辦法解決；宜蘭縣政府農業處長李新泰說，下痢疾病加上颱風災情，接踵而至的衝擊，最快要等到今年底才能恢復正常產能。

「有錢也買不到豬肉」，消費者大嘆市場4天不賣豬，有錢也買不到豬肉，另外最近買牛肉也漲價，只能尋找其他肉品來源。

豬肉 宜蘭 丹娜絲颱風

南部風災豬慘死泡水 宜蘭調不到豬被迫休市4天 再惡化不排除休5天

