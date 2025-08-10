台灣中油自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元
台灣中油公司自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.1元。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應調漲0.6元及0.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.5元及0.1元。
🌀最新颱風動態
▪️三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：「這天」穿越北台灣上空 登陸機率增加
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言