台灣中油自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導

台灣中油公司自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.1元。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應調漲0.6元及0.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.5元及0.1元。

調漲 油價 售價

