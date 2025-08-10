快訊

台大成立「機器人及創新手術中心」 單孔達文西精準切除病灶

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大今天正式成立「機器人及創新手術中心」，醫療邁向新紀元。記者廖靜清／攝影
台大今天正式成立「機器人及創新手術中心」，醫療邁向新紀元。記者廖靜清／攝影

台大醫院在2011年引進機器人手臂、2012年啟用首部機器人手術系統以來，迄今已陸續配置共8套孔型Xi系統，應用範圍涵蓋多科別臨床領域。至2025年7月止，累積逾9000位病患；如今，單孔機械手臂手術即將上場，台大正式成立「機器人及創新手術中心」，提升醫療品質及加速病患恢復。

8月1日新上任的台大醫院院長余忠仁表示，機器人手術對醫師及照護方式產生非常大的變化，除了小傷口，有助於高品質照護、改善病患體驗及全民健康。「台大在進入機器人手術後，發展進度非常快，目前已逾9000例，機械手臂輔助手術快速席捲各外科手術室，並換單臂單孔機械手臂手術上場。」

余忠仁說，機器人手術有傷口小、恢復快、精準度高的優點，另可以保存大量資訊，不只是臨床應用，還包括後端的開發。台大跨科別組成機器人小組，並成立新的中心，整理資料庫的運用以及創新術式是非常重要的任務，期待對醫療產生新的影響，從術前到術後，輔助診斷及術後照護計畫。

余忠仁指出，機器人手術創造了標準化的流程，目前4臂多孔，只需在病人身上取3到5個微創手術切口，可達到腹腔鏡手術做不到的安全手術動作。單孔的手術器械，只需利用病人身上的一個手術切口，即可將3支多關節手術器械、1支轉動鏡頭的內視鏡器械，進到身體內部執行手術作業。

台大醫學院院長吳明賢表示，台大從2012年開始進行微創手術，參與的科別非常多，大宗仍是泌尿科、其次是婦科，耳鼻喉科、心臟外科也加入應用行列。「感謝熱心企業家慷慨捐贈，願意投入醫療育成，台大已經進行一年的單孔達文西臨床試驗，這將是外科醫師培養是重要里程碑。」

台大癌醫副院長吳耀銘表示，「機器人及創新手術中心」正式成立，最新的單孔機器人手術系統也將在今天進到手術室，下周將執行第一起直腸癌手術。目前台大逾9000例的達文西手術，各院區累計手術台次包括台大總院7000例、癌醫中心分院1100例、生醫醫院竹北院區600例、雲林分院斗六院區100例。

吳耀銘說，自2012年至2025年7月，台大醫療體系內進行機器人手術團隊教育訓練，共訓練了118位院內認證醫師以及113位院內護理師，由院層級跨科部中心引領，整合臨床動能、導入智慧平台並拓展教學應用，全面強化在臨床應用、教學訓練與研究創新。

