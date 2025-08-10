癌症及慢性病威脅成趨勢 AI判讀健檢諮詢來臨 邁向精準醫療及預防

人工智慧（AI）時代來臨，影響每個人的醫療、健康。敏盛醫療50周年今舉辦「AI精準預防健檢研討會」，以目前乳癌、大腸癌、腎臟疾病等健檢進行討論，如何透過AI深度學習、大型語言模型等解析影像特徵、萃取資訊，透過不同模型分析，並加以推論，精準預防、治療的目標，更能經由AI生成文本，增加病人參與度，達成個人化醫療，符合全方位的精準、預測、預防、參與四大目標。

今參與研討會的台大醫院院余忠仁說，AI達到個人化的精準預防及治療，並讓病患可以參與醫療決策，而從預防醫學方面，甚至可以AI預測疾病發生的風險，並提供健康生活指引、體能建議等，而影響及調整個人生活型態，降低疾病發生的機會，如此延長壽命，日前有研究指出，未來每個人都可以活到120歲。敏盛集團總裁楊敏盛說，透過精準醫學在健檢預測確實可以促進健康、長壽。

奇美醫院胸腔及乳房影像醫學科主任陳勁宇表示，以往乳癌透過Ｘ光、超音波、磁振造影等不同影像的精準檢查，並從良性至惡性加以分類，但乳房篩檢仍具困難性。舉例來說，在國外有名52歲女性，經乳房篩檢正常，但半年後左乳卻查出一顆近10公分三陰性乳癌，雖進行化療，但在確診一年後病逝，但回溯資料時，其實第一次檢查時，經AI判讀已發現有不顯著異常，但當時沒有被注意。

另一名40多歲女性，乳房健檢發現異常，再經AI判斷後，要求病人回診檢查，進一步劑經過各項檢查確診是乳癌，經治療後，仍於5年後病逝。陳勁宇說，期待AI可以藉由乳房攝影影像的生物標記，提供許多輔助性訊息，特別是針對緻密性乳房等，提供個人化精準治療。

台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳說，國內2004年起推動女性每兩年一次乳癌X光攝影篩檢，目前已降低乳癌死亡率41%，但乳房攝影應走向智慧精準、個人化健檢，經由AI深度學習、大型語言模型解析影像特徵、萃取資訊，透過不同模型分析，早期判斷可疑腫塊，有機會提早發現癌症。但使用AI模型需注意病人隱私資料保護、增強專業性、生物標記等，以加強判斷的精準度。

童綜合醫院院長李三剛說，全國放射師約有一千多人，但實施乳癌篩檢的放射師僅占4成，一年乳癌篩檢件數約有80多萬件，但隨著篩檢年齡放寬，預估今年可能到達86、87萬件。因此，未來希望能夠經由AI協助放射科醫師進行精準的判斷，甚至是精準預防。

台大醫學院院長吳明賢說，全世界現在都面臨癌症及慢性病的威脅，必須透過預防才能解決如此健康的負擔，並在高齡化、少子化的趨勢下，AI精準醫療、預防已是未來趨勢，雖然現在標靶藥物、免疫治療效果好，但篩檢、預防才是真正有效促進健康的方式。

台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙說，未來將可運用元宇宙健檢諮詢，包括虛擬阿凡達（醫師），透過多模態資料、深度學習，合併健檢多模態融合模組，提供AI個人化健康風險預測及文本生成，達到元宇宙精準預防健檢決策。 台大公共衛生學院教授陳秀熙說，未來將可運用元宇宙健檢諮詢，包括虛擬阿凡達（醫師），透過多模態資料、深度學習，合併健檢多模態融合模組，提供AI個人化健康風險預測及文本生成，達到元宇宙精準預防健檢決策。記者沈能元／攝影

商品推薦