美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

楊柳颱風持續發展，強度已達輕度颱風上限，中央氣象署最新路徑顯示，楊柳颱風恐通過台灣成為「穿心颱」，美、日預估通過台灣北部，甚至不排除成為「西北颱」。中央氣象署預報員林定宜今天表示，颱風路徑及強度變化明天是關鍵，美、日路徑也不斷修正，「現在說西北颱，對的機率反而不高」。
根據氣象署資訊，楊柳颱風今上午8時中心位置在北緯21.4度，東經138.5度，以每小時19公里速度，向西進行，中心附近最大風速從每秒28公尺增強到30公尺，已經是輕度颱風上限，預估今晚有機會增強為中度颱風；7級風平均暴風半徑維持120公里，10級風平均暴風半徑40公里。
美國海軍與日本氣象廳最新路徑預測認為，颱風中心緊貼北部陸地通過，有「西北颱」的可能， 但我國氣象署最新路徑預測，已經從原本預測由台灣北部海面通過，向南修正成直接登陸東部陸地，成為「穿心颱」。
針對楊柳颱風是否不排除成為西北颱，林定宜說，現在已經不是西北颱，預估楊柳颱風將從花蓮登陸，但颱風路徑及強度仍要觀察明天的情況，視太平洋高壓強弱而定。
林定宜指出，若太平洋高壓較弱，楊柳颱風行徑方向就有可能偏西北西方向前進；太平洋高壓較強，楊柳颱風就會被壓制往偏西方向移動；太平洋高壓一弱一強，颱風路徑就有可能差100至200公里。
林定宜說，日本、美國預測路徑也不斷在調整，未來路徑會不會往南修正很難說，現在說是否成為西北颱，對的機率反而不高。
