交通部協助媒合風災民宅修復 903戶登記參與

中央社／ 台北10日電

颱風丹娜絲影響，中南部受創嚴重，交通部協助媒合修繕民宅，截至今天，登記有意願參加媒合數為903戶，經初勘已確認有意願待丈量估價計352戶。

受到颱風丹娜絲與西南氣流夾擊，中南部豪雨致災，為加速地方復原進度，行政院於7月30日成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，統合交通部等相關部會資源及業務，全力協助救災，讓居民盡速恢復正常生活。

交通部今天發布新聞稿表示，在台南市受損嚴重的17個行政區中，交通部所屬機關總計認養4處行政區，分別為鐵道局南分局認養白河區、公路局雲嘉南分局認養鹽水區、高公局南分局認養新營區及後壁區。

交通部說，截至8月10日止，登記有意願參加媒合數為903戶，經初勘已確認有意願待丈量估價計352戶，正持續進一步確認中。

另外，交通部表示，已邀集44家廠商投入修繕作業，其中一般戶經媒合成功進入施工階段計11戶，已完工4戶；廠商無償認養修繕低收入戶數施工中4戶，已完工4戶。

交通部表示，本週主要集中在主動接洽並積極媒合受災戶，後續即將進入施工高峰期，將持續機動盤點投入廠商，以最快的時間協助受災戶完成修繕。

交通部說，總統賴清德昨天南下前進指揮所聽取重建復原情形報告後，特別前往高公局認養的新營區，關心弱勢受災戶居住狀況與健康，並瞭解高公局的修繕情形，指示優先協助弱勢戶。交通部表示，所屬人員後續將遵照總統指示，並以從優、從速、積極、主動協助等原則，全力協助災區房屋修繕作業。

